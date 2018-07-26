Путин назвал цифровизацию одним из приоритетов экономической политики

ЙОХАННЕСБУРГ, 26 июл — РИА Новости. Цифровизация является одним из приоритетов экономической политики России, заявил президент России Владимир Путин на саммите БРИКС.

"Хотел бы отметить, что цифровизация является одним из приоритетов экономической политики нашей страны — России", — сказал Путин.

Глава государства отметил, что запущенная программа "Цифровая экономика" может повысить производительность труда в стране на 30% к 2024 году. При этом новые сектора российской экономики будут создавать более 10% российского ВВП.