ВТБ начинает кредитование малого бизнеса в сегменте сельского хозяйства

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Банк ВТБ запускает линейку кредитных продуктов для предприятий малого бизнеса в сегменте АПК; заемные средства могут предоставляться на оборотные и инвестиционные цели, сообщает пресс-служба банка.
"ВТБ предлагает широкий спектр кредитных продуктов для субъектов малого и среднего предпринимательства. Понимая высокую заинтересованность в кредитовании у компаний малого бизнеса, занятых в сельском хозяйстве, ВТБ одним из первых среди банков предлагает расширенные возможности для кредитования в данном сегменте", — приводится в сообщении комментарий заместителя президента — председателя правления банка ВТБ Дениса Бортникова.