ВТБ начинает кредитование малого бизнеса в сегменте сельского хозяйства

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Банк ВТБ запускает линейку кредитных продуктов для предприятий малого бизнеса в сегменте АПК; заемные средства могут предоставляться на оборотные и инвестиционные цели, сообщает пресс-служба банка.

Как отметили в пресс-службе, ВТБ одним из первых среди российских финансовых учреждений начал работу по программе льготного кредитования, реализуемой совместно с Минсельхозом РФ. С 2017 года клиентам банка одобрено более тысячи заявок, заключено 913 кредитных соглашений на общую сумму более 105 миллиардов рублей. Кредитный портфель ВТБ в сельскохозяйственной отрасли в сегменте среднего бизнеса составляет 145 миллиардов рублей.

"ВТБ предлагает широкий спектр кредитных продуктов для субъектов малого и среднего предпринимательства. Понимая высокую заинтересованность в кредитовании у компаний малого бизнеса, занятых в сельском хозяйстве, ВТБ одним из первых среди банков предлагает расширенные возможности для кредитования в данном сегменте", — приводится в сообщении комментарий заместителя президента — председателя правления банка ВТБ Дениса Бортникова.