Евросоюз готов инвестировать в инфраструктуру для СПГ

БРЮССЕЛЬ, 26 июл – РИА Новости. ЕС готов инвестировать в строительство новых терминалов для приема сжиженного природного газа, в основном из США, если цены будут конкурентоспособными, заявил в среду в Вашингтоне глава ЕК Жан-Клод Юнкер.

Юнкер провел переговоры с президентом США Дональдом Трампом, по итогам которых сторонам удалось достичь договоренностей о создании рабочей группы по разрешению торговых споров, устранению барьеров в торговле и вопросам обнуления взаимных пошлин. Значительной частью договоренностей стали вопросы энергетики – ЕС согласился импортировать в перспективе больше СПГ из США.

"Мы готовы инвестировать в инфраструктуру, в новые терминалы", — заявил Юнкер, выступая после переговоров с лекцией в Вашингтоне, отметив, что это "было частью соглашения сегодня об увеличении импорта СПГ".

По его словам, новая инфраструктура позволила бы принимать больше СПГ, в основном из США, "если цены будут конкурентными, а условия надлежащими". Он напомнил, что первые поставки американского СПГ состоялись в 2016 году в порт в Португалии.