Новый банк развития БРИКС рассмотрит вариант размещения рублевых бондов

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Новый банк развития, учрежденный ранее в рамках БРИКС, рассмотрит вариант размещения рублевых облигаций, рассказал РИА Новости вице-президент банка и его главный финансист Лесли Маасдорп (Leslie Maasdorp) в кулуарах делового форума в рамках саммита БРИКС.

"Я планирую вернуться (в Россию — ред.) в сентябре… потому что мы планируем привлекать средства в местной валюте. Другими словами… мы хотим посмотреть, можем ли мы найти проекты в рублях. Для этого нужно выпускать облигации в рублях и быть квалифицированным эмитентом, так что я хочу изучить рынок рублевых облигаций", — рассказал Маасдорп.

При этом он добавил, что это будет предварительное изучение возможности выпуска таких бондов, и у банка пока нет временных рамок для принятия решения по этому вопросу.

Маасдорп также отметил, что следующих выпуск облигаций банка будет в Китае — в октябре или ноябре.

"Мы разместим бонды в юанях в течение этого года, чтобы привлечь финансирование в юанях. Потому что мы уже выпускали бумаги там, это будет второе размещение", — добавил представитель банка.

Политическое решение о создании в рамках БРИКС Нового банка развития было принято в 2013 году на саммите в южноафриканском Дурбане. В 2014 году на следующем саммите в бразильской Форталеза было подписано соглашение о банке. Официальный старт его работе был дан на инаугурационном заседании совета управляющих банка 7 июля 2015 года в Москве. Основная задача этого института заключается в финансировании инфраструктурных проектов и проектов устойчивого развития в странах-членах БРИКС и в развивающихся странах.