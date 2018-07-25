Правительство обсуждает усиление присутствия государства на зерновом рынке

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Правительство РФ обсуждает усиление присутствия государства на зерновом рынке, продолжит использовать механизм интервенций, но ищет и другие инструменты для обеспечения доходов российских производителей, заявил вице-премьер Алексей Гордеев, курирующий в кабмине сельское хозяйство.

"Мы понимаем, что так называемые индикативные цены по основным видам продовольственных товаров, куда входит, естественно, и зерно, необходимо сделать таким образом, чтобы были реальные рычаги влияния у министерства (сельского хозяйства. — Прим. ред.), у государства, для того чтобы обеспечить справедливые доходы для сельхозпроизводителей", — сказал Гордеев на встрече с членами Совета Федерации.

Он напомнил, что на зерновом рынке были созданы сначала интервенционный фонд, затем Объединенная зерновая компания как государственный агент.

"Сейчас мы говорим о том, чтобы усилить там присутствие или влияние государства. Конечно, это абсолютно очевидный и правильный механизм. Если говорить о прошлом годе, когда у нас был рекордный урожай, очевидно, государство должно было сделать закупки для стабилизации цен, иметь эти запасы и уже дальше распоряжаться в зависимости от ситуации в последующие годы. Этот опыт используют и Канада, и США как основные производители зерновых культур. Мы будем этот инструмент использовать, но будем смотреть и другие подходы", — отметил вице-премьер.