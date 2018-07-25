Россия выполнила задачу импортозамещения по продовольствию, заявил Гордеев

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Россия практически выполнила задачу импортозамещения по продовольствию, теперь нужно сосредоточиться на повышении качества, заявил на встрече членов Совета Федерации вице-премьер РФ Алексей Гордеев, курирующий АПК.

"Время требует других подходов… сегодня нужно отходить от объемов производства к качеству. Мы практически насытили полки своими достаточно разнообразными продуктами питания. Задача, если возвращаться опять к главной целевой установке национального проекта "импортозамещение", практически выполнена", — отметил он.

По словам вице-премьера, теперь необходимо обеспечить совершенно другой качественный подход, который относится не только к продовольствию, но и ко всей цепочке агробизнеса.

"В мире развиваются сейчас новые направления, такие как агроэкология, когда прослеживается вся цепочка: от поля до магазина или от фермы до стола. Думаю, Россия как страна с громадными природными ресурсами, включая земельные ресурсы, может позиционироваться в мире как производитель такого продовольствия, как "биопродукт", — заключил Гордеев.