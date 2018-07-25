Страховщики опасаются ухудшения ситуации в ОСАГО из-за новых правил

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Жесткая отмена коэффициентов территории (КТ) и мощности (КМ) может привести к значительному ухудшению ситуации в ОСАГО, считает директор по развитию страхования СК "МАКС" Сергей Печников.

Газета "Ведомости" в среду написала, что Минфин РФ во вторник передал для согласования обновленные поправки в закон "Об ОСАГО" в заинтересованные ведомства. В них содержатся почти все предложения по либерализации рынка, цель которых — переход к индивидуальному тарифообразованию. Документ отменяет КМ и КТ. Вместо них Минфин предложил новые. На стоимость полиса будет, в том числе, влиять стиль вождения — нарушение правил, резкость торможения и перестроения, частота и длительность использования машины, скорость движения.

Еще одна новация — переход на разные типы полисов с разными лимитами выплат. Поправки содержат три варианта: нынешние 400 тысяч рублей за вред имуществу и 500 тысяч рублей — жизни и здоровью или по 1 миллиону либо 2 миллиона рублей. Оформить полис с большими выплатами можно только с согласия страховщика. Кроме того, автомобилисты смогут приобретать ОСАГО сразу на три года.

"Жесткая отмена коэффициентов территории и мощности может привести к значительному ухудшению ситуации в ОСАГО. Мы категорически не согласны с теми, кто утверждает отсутствие зависимости убыточности ОСАГО от данных параметров. Под подобными утверждениями нет ничего, кроме взгляда обывателя, который не взглянул глубже в математику вида и статистические данные по рынку. Напротив – именно от данных параметров в первую очередь зависит убыточность деятельности страховщиков в данном виде страхования", — прокомментировал РИА Новости Печников.

По его словам, к процессу тарификации необходимо подходить максимально мягко. "Предлагали как минимум двухэтапный переход – на первом этапе корректировка базовых тарифов… и на втором этапе – через 1,5-2 года – высвобождение тарифа и коэффициентов, что позволит учитывать индивидуальные характеристики страхователей", — уточнил он.

Что касается повышенных лимитов по ОСАГО, Печников напомнил, что страховщики неоднократно выступали против подобных предложений. "Чтобы понять, к чему приведет реализация подобных предложений, достаточно взглянуть на ситуацию с добровольным страхованием ответственности в ОСАГО – весь рынок либо отказался от подобного вида страхования, либо максимально ужесточил условия по страхованию подобных рисков, как следствие безграничного роста мошенничества в данном сегменте", — пояснил эксперт.