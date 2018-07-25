"Газпром" построил 90,5% "Силы Сибири"

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. "Газпром" построил 1954 километра газопровода "Сила Сибири" — это 90,5% его линейной части, говорится в пресс-релизе компании.

Отмечается, что в рамках организации "восточного" маршрута поставок российского газа в Китай компания формирует новые крупные центры газодобычи. Интенсивно ведется обустройство базового для Якутского центра Чаяндинского месторождения. К настоящему времени завершено бурение 113 эксплуатационных скважин, осуществляется монтаж основного технологического оборудования. Строительная готовность объектов, необходимых для начала добычи газа, составляет 50%.

"Газ Чаяндинского месторождения первым поступит в газопровод "Сила Сибири". Это ключевое связующее звено между ресурсной базой и потребителями. На сегодняшний день построено 1,954 тысячи километров, или 90,5% линейной части участка газопровода от Чаяндинского месторождения до границы с Китаем в Амурской области", — говорится в сообщении.

В текущем году основной объем строительно-монтажных работ по участку будет завершен. Таким образом, на 2019 год запланировано проведение испытаний газопровода, монтаж систем электроснабжения, связи и телемеханики, пусконаладочные работы, сообщил "Газпром".