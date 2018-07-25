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Экономика

Трамп предложил ЕС одновременно отказаться от пошлин

(обновлено: 06:22 25.07.2018)
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп. Архивное фотоПрезидент США Дональд Трамп. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп предложил ЕС взаимный отказ от пошлин, чтобы обеспечить "честную торговлю".

Доллары США. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Эксперты оценили сроки и последствия глобальных торговых войн

"Европейский Союз приезжает завтра (в среду — Прим. ред.) в Вашингтон, чтобы договориться о сделке по торговле. У меня есть для них идея. И США, и ЕС отказываются от всех пошлин, барьеров и субсидий! Это, наконец, можно будет назвать свободным рынком и честной торговлей! Надеюсь, что они это сделают. Мы готовы, а они — нет!" — написал Трамп в Twitter.

Торговая война

Президент США Дональд Трамп на саммите НАТО в Брюсселе. 11 июля 2018
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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США начинают и проигрывают. МВФ спрогнозировал исход торговых войн
Министр экономики и финансов Франции Бруно Ле Мэр заявил в минувшую субботу о фактическом начале торговой войны между США и Европой.

"Все в "группе двадцати" понимают, что торговая война — реальность и здесь есть риск для мирового роста", — приводит агентство Рейтер слова Ле Мэра в ходе заседания финансовой "двадцатки" в Буэнос-Айресе.

Как передает агентство Europa Press, министр отметил необходимость для США сделать первый шаг к диалогу, без которого еврокомиссия не может сформулировать свои предложения.

Опасения МВФ

Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон на Петербургском международном экономическом форуме. 25 мая 2018
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Пробой изоляции. Почему все захотели сотрудничать с Россией
Международный валютный фонд предупреждает, что последствия торговых войн из-за новой торговой политики США могут быть ужасающими и даже пошатнуть принципы ВТО.

"Постоянная эскалация в области мировой торговли может привести к риску и пошатнуть взаимовыгодные рабочие рамки ВТО, которые обслуживали интересы роста торгового оборота с 1995 года. Последствия могут быть ужасающими и могут разрушить цепочки глобальных поставок товаров, сильно сократить шансы на преодоление торговых барьеров в будущем, снизить доход домохозяйств особенно с доходом ниже среднего за счёт повышения стоимости импортируемых товаров", — отмечается в документе МВФ.

Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард, в свою очередь, считает, что введение США новых пошлин может снизить мировой ВВП на полпроцента.

Повышенные пошлины

Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон на Петербургском международном экономическом форуме. 25 мая 2018
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Макрон покаялся перед россиянами за США
США ранее ввели повышенные пошлины на импорт из третьих стран, в том числе из государств ЕС, стальной и алюминиевой продукции. Реакция Еврокомиссии не заставила себя ждать: был открыт спор в ВТО с США по этим тарифам, введены дополнительные пошлины в 25% на импорт в ЕС целого ряда товаров из Соединенных Штатов.

Помимо этого президент США Дональд Трамп пригрозил возможностью введения ввозных пошлины в 20% на автомобили из Евросоюза.

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Экономика
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Михаил Ануфрик
Как сделать людям хорошо: сделайте плохо, а потом верните как было.
07:04
25.07.2018
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