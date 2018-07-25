МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп предложил ЕС взаимный отказ от пошлин, чтобы обеспечить "честную торговлю".
"Европейский Союз приезжает завтра (в среду — Прим. ред.) в Вашингтон, чтобы договориться о сделке по торговле. У меня есть для них идея. И США, и ЕС отказываются от всех пошлин, барьеров и субсидий! Это, наконец, можно будет назвать свободным рынком и честной торговлей! Надеюсь, что они это сделают. Мы готовы, а они — нет!" — написал Трамп в Twitter.
Торговая война
"Все в "группе двадцати" понимают, что торговая война — реальность и здесь есть риск для мирового роста", — приводит агентство Рейтер слова Ле Мэра в ходе заседания финансовой "двадцатки" в Буэнос-Айресе.
Как передает агентство Europa Press, министр отметил необходимость для США сделать первый шаг к диалогу, без которого еврокомиссия не может сформулировать свои предложения.
Опасения МВФ
"Постоянная эскалация в области мировой торговли может привести к риску и пошатнуть взаимовыгодные рабочие рамки ВТО, которые обслуживали интересы роста торгового оборота с 1995 года. Последствия могут быть ужасающими и могут разрушить цепочки глобальных поставок товаров, сильно сократить шансы на преодоление торговых барьеров в будущем, снизить доход домохозяйств особенно с доходом ниже среднего за счёт повышения стоимости импортируемых товаров", — отмечается в документе МВФ.
Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард, в свою очередь, считает, что введение США новых пошлин может снизить мировой ВВП на полпроцента.
Повышенные пошлины
Помимо этого президент США Дональд Трамп пригрозил возможностью введения ввозных пошлины в 20% на автомобили из Евросоюза.