В Тамбове на строительство дорог в 2018 году направят 935 миллионов рублей

ТАМБОВ, 24 июл — РИА Новости. В Тамбове в этом году будет построено 23 километра дорог, для чего в целом из всех источников финансирования выделено около 935 миллионов рублей, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.

По информации управления автомобильных дорог и транспорта Тамбовской области, в рамках реализации государственной программы "Обеспечение населения комфортным и доступным жильем и коммунальными услугами" на строительство дорог в Тамбове в этом году около 760 миллионов рублей получено из федерального бюджета по линии Минстроя России, 174 миллиона рублей на условиях софинансирования добавили из бюджета Тамбовской области, около 9 миллионов рублей — муниципальные средства. В прошлом году цифра была почти втрое ниже – в целом 277 миллионов рублей.

"В этом году будут построены автомобильные дороги в микрорайонах Радужный и Северный. Речь идет об улицах Героев десантников, имени В.И. Вернадского, имени Александра Космодемьянского, имени Петра Яценко, художника А.П. Краснова, Прямая и Гиляровского. Кроме того, будет построена автомобильная дорога по улице Агапкина, которая соединит улицы Рылеева и Советскую", — сказал представитель пресс-службы.

По его словам, создание условий для решения дорожной проблемы глава администрации области Александр Никитин назвал одним из десяти приоритетов работы региональной власти на 2018 год.

"Комфорт, безопасность, экология, расширение пространства для личного роста, растущая экономика и развитая удобная инфраструктура должны стать и станут нашими конкурентными преимуществами, какими бы трудностями эта работа ни сопровождалась. Пожалуй, самую важную роль в создании комфортной среды играет качество наших дорог", — приводит пресс-служба слова Никитина.

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