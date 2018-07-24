"Дочка" РЖД планирует продавать единый билет на поезда, автобусы и самолеты

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД по перевозкам пассажиров в дальнем следовании) планирует продавать единые билеты на проезд в поездах дальнего следования, автобусах, самолетах, следует из годового отчета компании.

"Лидер в сервисах агрегации билетов для перевозок дальнего следования с предложением единого билета, стыкующего железнодорожные перевозки по всем регионам РФ с автобусными и авиаперевозками на комплементарных направлениях, предлагающий наиболее удобный спектр вариантов для мультимодальных маршрутов, охватывающих ключевые востребованные направления дальнего следования", — приводятся в годовом отчете планы из стратегии компании до 2030 года.

В пресс-службе ФПК РИА Новости сообщили, что сервис агрегации (проект "Инновационная мобильность") находится по адресу http://ticket.rzd.ru и в настоящее время функционирует в качестве бета-версии.

"Сервис представляет собой конструктор мультимодальных ж/д-, включая аэроэкспресс, авиа- и автопутешествий, который позволяет оформлять билеты на любые направления. Все желающие могут принять участие в апробации нового портала, о сроках его запуска в постоянную эксплуатацию будет сообщено по итогам тестирования", — рассказали в ФПК.

Там добавили, что в то же время в АО "ФПК" уже доступны мультимодальные (ж/д плюс авто) маршруты по таким направлениям, как: Белгород – Алексеевка – Россошь – Адлер/Кисловодск; Бокситы – Серов – Екатеринбург; Валуйки – Старый Оскол – Москва; Вологда – Ярославль – Москва; Кострома – Ярославль – Санкт-Петербург; Москва – Арзамас – Дивеево.