Госдума в I чтении назначила "Росатом" оператором Севморпути

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Государственная Дума во вторник приняла в первом чтении законопроект, наделяющий госкорпорацию "Росатом" полномочиями инфраструктурного оператора Северного морского пути (СМП), передает корреспондент РИА Новости.
Согласно законопроекту, на Росатом возлагаются функции по оказанию государственных услуг в области морской деятельности и по управлению государственным имуществом в районе Северного морского пути и прилегающих территорий. Предполагается, что передача Росатому новых полномочий позволит повысить эффективность государственного управления в сфере развития и устойчивого функционирования СМП, инфраструктуры его морских портов.
"Арктические" полномочия
В частности, предусматривается наделение Росатома полномочиями главного распорядителя бюджетных средств, получателя бюджетных средств, главного администратора доходов бюджета, администратора доходов бюджета и государственного заказчика государственных программ в области развития и устойчивого функционирования СМП, инфраструктуры морских портов СМП, а также обеспечения навигации и круглогодичной проводки по СМП.
Законопроектом определяются полномочия Росатома по подготовке и направлению в Минтранс предложений по созданию морских портов СМП и объектов портовой инфраструктуры для включения их в проекты схем территориального планирования в области федерального транспорта. Предусматриваются также функции по организации плавания в акватории СМП.
При этом документом закрепляется "принцип двух ключей", в соответствии с которым предусматривается утверждение Минтрансом по согласованию с Росатомом отдельных актов в сфере функционирования СМП.
К таким актам, в частности, относятся обязательные постановления в морском порту, расположенном в акватории Севморпути, правил ледокольной проводки судов, правил ледовой лоцманской проводки судов и правил проводки судов по маршрутам в акватории СМП, положение о гидрометеорологическом обеспечении плавания судов; перечень морских портов СМП; перечень портовых сборов, взимаемых непосредственно в каждом морском порту СМП; решение об открытии морского порта СМП.
Перечень государственного имущества, необходимого для выполнения возлагаемых на госкорпорацию полномочий в области управления в сфере развития и устойчивого функционирования Севморпути, инфраструктуры морских портов СМП, будет определяться правительством России.
На кабинет министров также предлагается возложить полномочия по утверждению порядка навигационно-гидрографического обеспечения в акватории СМП, в акваториях морских портов СМП и на подходах к ним, которое будет осуществляться совместно Росморречфлотом и Росатомом.
Ранее во вторник Росатом сообщил, что заместителем гендиректора — главой дирекции Северного морского пути госкорпорации назначен Вячеслав Рукша, прежде занимавший должность генерального директора предприятия Росатома ФГУП "Атомфлот".
На создаваемую в структуре Росатома дирекцию СМП будут возложены следующие функции: реализация государственной политики и стратегия развития СМП; взаимодействие с регионами и органами власти; управление проектами развития (в том числе инфраструктуры); целеполагание и контроль достижения ключевых показателей деятельности предприятий; реализация государственных функций и услуг. В ведении дирекции также останется управление атомным ледокольным флотом ("Атомфлот"), содержание и поддержание существующей инфраструктуры.