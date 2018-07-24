Госдума в I чтении назначила "Росатом" оператором Севморпути

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Государственная Дума во вторник приняла в первом чтении законопроект, наделяющий госкорпорацию "Росатом" полномочиями инфраструктурного оператора Северного морского пути (СМП), передает корреспондент РИА Новости.

Законопроект был разработан с целью активизации развития Северного морского пути в качестве российской национальной транспортной магистрали в Арктике и развития инфраструктуры его морских портов, увеличения грузопотока по СМП.

Согласно законопроекту, на Росатом возлагаются функции по оказанию государственных услуг в области морской деятельности и по управлению государственным имуществом в районе Северного морского пути и прилегающих территорий. Предполагается, что передача Росатому новых полномочий позволит повысить эффективность государственного управления в сфере развития и устойчивого функционирования СМП, инфраструктуры его морских портов.

"Арктические" полномочия

В частности, предусматривается наделение Росатома полномочиями главного распорядителя бюджетных средств, получателя бюджетных средств, главного администратора доходов бюджета, администратора доходов бюджета и государственного заказчика государственных программ в области развития и устойчивого функционирования СМП, инфраструктуры морских портов СМП, а также обеспечения навигации и круглогодичной проводки по СМП.

Предлагается также закрепить за госкорпорацией функции по разработке предложений в части формирования государственной политики по развитию и устойчивому функционированию СМП, инфраструктуры его морских портов, в том числе энергетической инфраструктуры, и их реализации в соответствии с планом развития инфраструктуры СМП, утверждаемым Минтрансом России.

Законопроектом определяются полномочия Росатома по подготовке и направлению в Минтранс предложений по созданию морских портов СМП и объектов портовой инфраструктуры для включения их в проекты схем территориального планирования в области федерального транспорта. Предусматриваются также функции по организации плавания в акватории СМП.

При этом документом закрепляется "принцип двух ключей", в соответствии с которым предусматривается утверждение Минтрансом по согласованию с Росатомом отдельных актов в сфере функционирования СМП.

К таким актам, в частности, относятся обязательные постановления в морском порту, расположенном в акватории Севморпути, правил ледокольной проводки судов, правил ледовой лоцманской проводки судов и правил проводки судов по маршрутам в акватории СМП, положение о гидрометеорологическом обеспечении плавания судов; перечень морских портов СМП; перечень портовых сборов, взимаемых непосредственно в каждом морском порту СМП; решение об открытии морского порта СМП.

В части управления государственным имуществом в морских портах СМП Росатом предлагается наделить, в частности, полномочиями по установлению порядка сдачи в аренду федерального имущества, закреплённого за подведомственными предприятиями госкорпорации, закреплению федерального имущества в хозяйственном ведении за подведомственными предприятиями, обращению от имени Российской Федерации с заявлениями о государственной регистрации права собственности РФ на земельные участки, необходимые для размещения объектов инфраструктуры морских портов на побережье акватории СМП, и права собственности на такие объекты, которое возникает в соответствии с федеральными законами.

Перечень государственного имущества, необходимого для выполнения возлагаемых на госкорпорацию полномочий в области управления в сфере развития и устойчивого функционирования Севморпути, инфраструктуры морских портов СМП, будет определяться правительством России.

На кабинет министров также предлагается возложить полномочия по утверждению порядка навигационно-гидрографического обеспечения в акватории СМП, в акваториях морских портов СМП и на подходах к ним, которое будет осуществляться совместно Росморречфлотом и Росатомом.

Кроме того, предусматриваются полномочия правительства по утверждению правил плавания в акватории Севморпути. Такие правила должны определять порядок организации плавания судов в акватории СМП. Правила также должны содержать положение о навигационно-гидрографическом обеспечении плавания судов в акватории СМП.

Ранее во вторник Росатом сообщил, что заместителем гендиректора — главой дирекции Северного морского пути госкорпорации назначен Вячеслав Рукша, прежде занимавший должность генерального директора предприятия Росатома ФГУП "Атомфлот".

На создаваемую в структуре Росатома дирекцию СМП будут возложены следующие функции: реализация государственной политики и стратегия развития СМП; взаимодействие с регионами и органами власти; управление проектами развития (в том числе инфраструктуры); целеполагание и контроль достижения ключевых показателей деятельности предприятий; реализация государственных функций и услуг. В ведении дирекции также останется управление атомным ледокольным флотом ("Атомфлот"), содержание и поддержание существующей инфраструктуры.