В России сократилось число нарушений антимонопольного законодательства

ЯЛТА, 24 июл – РИА Новости. Количество нарушений антимонопольного законодательства со стороны органов власти за последние четыре года снизилось практически в два раза, сообщил руководитель Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев.

Глава ФАС проводит в Ялтинском регионе совещание с участие крымских и севастопольских властей, посвященное вопросам реализации национального плана развития конкуренции.

"Мы за последние четыре года уменьшили их (нарушения) в два раза. У нас был примерно 51% за последние 10 лет среди всех нарушений антимонопольного законодательства — это нарушения самих органов власти и органов местного самоуправления. Сегодня это значительно меньше, около 30%. То есть мы практически в два раза снизили", — сказал Артемьев.

По его словам, предполагается принять меры по созданию в самих органах власти системы нормативных актов, которые бы предупреждали нарушения антимонопольного законодательства.