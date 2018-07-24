"Газпром нефть" заправила 13 тысяч авиарейсов на ЧМ-2018

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. "Газпромнефть-Аэро" (оператор авиатопливного бизнеса "Газпром нефти") обеспечила заправку регулярных, чартерных и литерных рейсов в 5 международных аэропортах городов, принимавших матчи ЧМ-2018, сообщает пресс-служба "Газпром нефти".

"За время турнира компания провела свыше 13 тысяч заправок воздушных судов в аэропортах "Шереметьево" (Москва), "Пулково" (Санкт-Петербург), "Храброво" (Калининград), "Кольцово" (Екатеринбург) и "Саранск". Общий объем заправок "Газпромнефть-Аэро" в данных аэропортах составил 140 тысяч тонн, среднесуточный расход топлива увеличился на 15%", — говорится в сообщении.

Для заправки воздушных судов в аэропортах городов, где проходил Чемпионат, были дополнительно задействованы аэродромные топливозаправщики и специалисты компании из Пскова, Твери, Рязани, Саратова и Челябинска.

"В период соревнований количество рейсов, выполненных между российскими городами и на международных направлениях, существенно возросло. Благодаря применению современного оборудования и технологий, соответствующих самому высокому статусу уровня безопасности топливных операций IATA, нам удалось повысить оперативность заправки воздушных судов и сократить время обслуживания рейсов в городах Чемпионата", — привели в пресс-службе слова генерального директора "Газпромнефть-Аэро" Владимира Егорова.