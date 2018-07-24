В Японии будут следить за тяжбой "Роснефти" с компаниями "Сахалина-1"

ТОКИО, 24 июл – РИА Новости. Власти Японии намерены следить за ситуацией вокруг иска "Роснефти" о взыскании с компаний-участников международного нефтегазового проекта "Сахалин-1" суммарно 89 миллиардов рублей, но считают данный проект "важным для страны", заявил в ходе пресс-конференции во вторник генеральный секретарь японского правительства Ёсихидэ Суга.

"Сахалин-1" является важным проектом для нашей страны. Мы намерены следить за обсуждениями вовлеченных сторон и одновременно пытаться понять детали (иска – ред.)", — подчеркнул генсек японского кабмина.

Проект "Сахалин-1" реализуется на условиях СРП, включает в себя освоение трех морских месторождений — Чайво, Одопту и Аркутун-Даги, расположенных на северо-восточном шельфе острова Сахалин. Оператором проекта является "Эксон Нефтегаз Лимитед".

"Роснефть" требует взыскать с пяти ответчиков неосновательное обогащение и проценты за пользование чужими денежными средствами, начисленные за период с 10 июля 2015 года по 31 мая 2018 года. Иск поступил в арбитраж 13 июля, он принят к производству, предварительные слушания по делу назначены на 10 сентября.

Ответчиками выступают все непосредственные участники проекта: "Эксон Нефтегаз Лимитед" (структура американской ExxonMobil, доля в проекте 30%), "Сахалин Ойл энд Газ Девелопмент" (японский консорциум "Содэко", 30%), ONGC Videsh Limited (20%), а также "Сахалинморнефтегаз-шельф" (11,5%) и "РН-Астра" (8,5%), через которые "Роснефть" суммарно контролирует 20% в проекте.