МВФ прогнозирует инфляцию в Венесуэле в миллион процентов к концу года

МЕХИКО, 24 июл – РИА Новости. Международный валютный фонд (МВФ) считает возможным достижение Венесуэлой уровня инфляции по итогам года в один миллион процентов, заявил в понедельник экономист фонда Алехандро Вернер.

"Мы прогнозируем взрыв инфляции до одного миллиона процентов к концу 2018 года, что делает ситуацию в Венесуэле похожей на Германию в 1923 году или Зимбабве в конце первого десятилетия 2000 годов", — приводит портал Nacional заявление Вернера.

По его словам, коллапс экономической деятельности, гиперинфляция и ухудшение ситуации со снабжением населения приведет к дальнейшему росту миграционных потоков в соседние страны.

Ранее профессор экономики столичного университета Венесуэлы Натан Ледерман также спрогнозировал уровень годовой инфляции в один миллион процентов – рекордный для латиноамериканских государств.

Официально власти Венесуэлы перестали сообщать об уровне инфляции в 2015 году.