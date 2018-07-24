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Экономика

BCG: Москва стремится стать одним из мегаполисов-лидеров в новой экономике

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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкМосковский Кремль и Кремлевская набережная. Архивное фотоМосковский Кремль и Кремлевская набережная. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Москва уже к 2025 году войдет в группу мегаполисов-лидеров по конкурентоспособности в новой экономике при условии сохранения темпов преобразований, говорится в "Исследовании конкурентоспособности Москвы в сфере новой экономики", подготовленном московским офисом консалтинговой компании The Boston Consulting Group, которое есть в распоряжении РИА Новости.

Мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Тульской области Алексей Дюмин на Петербургском международном экономическом форуме 2018
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Собянин призвал сохранить потенциал роста экономики Москвы и России

Исследование охватило 12 мегаполисов мира, сопоставимых по размеру ВВП, численности населения, инновационности и структуре экономики. В список для сравнения с Москвой вошли Берлин, Гонконг, Лондон, Мехико, Нью-Йорк, Париж, Сан-Паулу, Сеул, Сингапур, Токио, Шанхай.

Эксперты BCG разделяют исследуемые города на три группы: мегаполисы, уже сформировавшие благоприятную среду для талантов, инвестиций и технологий (Нью-Йорк, Лондон, Париж, Сеул, Шанхай); мегаполисы, где уже достигнута высокая обеспеченность этими ресурсами по каждому из направлений (Сингапур, Токио, Берлин, Москва), и мегаполисы-отстающие (Гонконг, Сан-Паулу, Мехико), которые отстают либо достигли лишь среднего уровня по этим пунктам.

Новая экономика сегодня — это новая стратегия конкуренции мегаполисов за таланты, умные инвестиции и технологии через создание условий для талантов: возможностей для самореализации и качества жизни, поясняет управляющий директор, председатель BCG Россия Владислав Бутенко.

"Экономическая конкуренция между странами сегодня перерастает в конкуренцию между мегаполисами за человеческие ресурсы, инвестиции и присутствие технологичных компаний, причем наиболее успешные мегаполисы делают ставку на таланты как ключевое преимущество в конкурентной борьбе в условиях новой экономики", — отмечает он.

Москва и ее ресурсы

Сергей Собянин. Архивное фото
© РИА Новости / Денис Гришкин
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Собянин назвал инновацию основой будущей экономики Москвы
В период 2011-2017 годов Москва развивала свои конкурентные преимущества значительно быстрее других, что позволило ей встать в один ряд с мегаполисами по уровню обеспеченности ресурсами (таланты, инфраструктура, финансирование). "Москва опережает все другие мегаполисы … по показателю прироста доли рабочих мест категории "Знание", что является критически важным фактором для успешного развития новой экономики", — отмечают эксперты.

По данным опроса Москва вошла в топ-10 желаемых мест для переезда и работы зарубежных квалифицированных специалистов, опережая Токио и Сингапур, а около 40% квалифицированных специалистов готовы рассматривать Москву как город для жизни и работы.

Согласно результатам опроса, 9% респондентов назвали Москву в числе пяти городов за пределами своей страны, наиболее привлекательных с точки зрения переезда и работы, этот результат превзошел Токио, Сингапур, Сеул и Гонконг.

В исследовании отмечается, что обеспеченность Москвы технопарковыми зонами превосходит практически все города-выборки, за исключением Берлина. Качество технопарковой инфраструктуры, с точки зрения льгот, предоставляемых субсидий и оказываемой резидентам поддержки, во многом превосходит аналогичные предложения в сравнимых мегаполисах.

Москва занимает третье место по числу технологических стартапов, уступая только Нью-Йорку (6,3–7,8 тысячи) и Лондону (4,3–5,9 тысячи). Москва сегодня находится на уровне Сеула (1,5–3,4 тысячи) и опережает Сан-Паулу, Париж, Берлин, Сингапур.

По показателю доли занятых в НИОКР Москва (3,5%) сопоставима с Парижем (3,8%) и Берлином (3%). По показателю доли компаний, осуществлявших технологические инновации, столица достигла уровня Южной Кореи (19%), увеличив ее в полтора раза в течение периода 2011-2017 годов.

"Эти достижения еще предстоит транслировать в конкурентоспособные результаты и, таким образом, догнать мировых лидеров. У Москвы есть для этого потенциал. … Москва войдет в группу мегаполисов-лидеров по конкурентоспособности в новой экономике уже к 2025 году при условии сохранения темпов преобразований в ходе реализации возможностей уже созданной ресурсной базы в конкурентоспособные результаты", — заключают в BCG.

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Экономика
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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vip.nikolay55
Развитие России свелось к развитию мегаполиса Москва?
И кончились деньги. Нужны средства пенсионеров.
Деньги от продажи газа и нефти идут куда? То же все на Москву?
00:49
24.07.2018
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