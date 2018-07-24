США начинают и проигрывают. МВФ спрогнозировал исход торговых войн

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости, Максим Рубченко. От торговых войн, развязанных администрацией Дональда Трампа, больше всего пострадают сами Соединенные Штаты, считают авторы доклада Международного валютного фонда, подготовленного к заседанию министров финансов и глав центральных банков "Большой двадцатки" в Буэнос-Айресе. О выводах и прогнозах экспертов МВФ — в материале РИА Новости.

"Пострадают все страны, но особенно уязвима в сложившейся ситуации экономика США", — говорится в докладе МВФ.

Аналитики фонда объясняют: поскольку Вашингтон устанавливает тарифы на самую большую долю импорта, ответные меры последуют в соответствующем масштабе.

"Другие страны и регионы продолжают торговать друг с другом без дополнительных тарифов, что позволяет им скомпенсировать сокращение торговых потоков с Соединенными Штатами", — подчеркивают эксперты.

И это уже подтверждается на практике. В середине июля Евросоюз и Япония подписали соглашение об экономическом партнерстве, по которому постепенно ликвидируются 99% пошлин во взаимной торговле. Это даст как японским, так и европейским производителям порядка миллиарда евро в год.

В частности, Япония отменит пошлины на европейские продукты — сыр, вино, свинину. Евросоюз, в свою очередь, постепенно снизит с десяти процентов до нуля импортные тарифы на японские автомобили.

Хуже будет

"Конкретные последствия для каждой страны или региона могут быть неоднозначными, — подчеркивают авторы доклада. — Например, снизятся объемы торговли из-за увеличения тарифов на экспорт. Но в то же время экономика в целом выиграет от повышения пошлин на импорт".

Хорошая новость: пока торговые войны не нанесли большого ущерба экономике. Как показывают оценки МВФ, уже введенные ограничения со стороны США (импортные пошлины на сталь и алюминий, а также дополнительные пошлины в размере 25% на китайские товары на общую сумму 50 миллиардов долларов) и ответные меры пострадавших стран снизят американский ВВП лишь на 0,1 процентного пункта.

Если Трамп выполнит обещание двухнедельной давности и введет десятипроцентные пошлины на импорт китайских товаров, а Пекин ответит зеркально, рост ВВП США замедлится на 0,2 п. п. "При этом другие регионы смогут ускорить экономический рост за счет замещения американских и китайских товаров", — считают авторы доклада.

Еще один сценарий, рассмотренный аналитиками МВФ, предполагает, что Белый дом обложит 25-процентными пошлинами все ввозимые в страну автомобили. Тогда американская экономика затормозится почти на 0,6 п. п.

В мире от этого больше всего пострадает Япония, 29% экспорта которой в США составляют автомобили. Рост японского ВВП при таком развитии событий замедлится на 0,2 процентного пункта.

Латинская Америка (в ее экспорте в США на автомобили приходится 13%) потеряет 0,1% ВВП. Примечательно, что, по оценкам МВФ, Евросоюз может получить выгоду от повышения американских тарифов на импорт автомобилей.

"Хотя ЕС поставляет в США автомобилей на 30 миллиардов долларов, это менее одного процента общего экспорта европейского автопрома, — объясняют аналитики. — Прямой негативный эффект от новых тарифов будет более чем скомпенсирован ответными европейскими мерами".

Все против всех

С наибольшими проблемами, по мнению МВФ, мировая экономика столкнется, если эскалация протекционизма резко ослабит взаимное доверие в международной торговле. К сожалению, первые признаки этого уже налицо.

В понедельник китайские власти объявили об антидемпинговом расследовании в отношении нержавеющей стали из ЕС, Японии, Южной Кореи и Индонезии. Такие расследования, как правило, — первый шаг к заградительным пошлинам.

В начале июля Китай призывал ЕС к совместным действиям во Всемирной торговой организации против торговой политики Дональда Трампа. С этой инициативой в Брюсселе и Берлине выступал вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ.

Брюссель не поддержал предложение, заподозрив, что Пекин пытается расколоть западный блок. И теперь, похоже, китайские власти готовы к торговой войне по принципу "каждый за себя".

Согласно оценкам МВФ, всеобщая торговая война способна замедлить рост мирового ВВП на 0,4 п. п. в первый год и на 0,5 п. п. в последующие. Япония и Латинская Америка недосчитаются по 0,6-0,7 п. п. Правда, США и в этом случае потеряют больше всех — 0,8 п. п. в год.

"Последствия такого развития событий были бы ужасными — от разрушения глобальных цепочек поставок до удара по потребителям из-за подорожания импортных товаров. Особенно сильно пострадают домохозяйства с невысоким доходом", — предупреждают эксперты Международного валютного фонда.

Они призывают "оставить в прошлом обреченные на провал тарифы и зеркальные ответы", однако признают, что более вероятен противоположный вариант.

"Глобальный дисбаланс может еще больше усилиться, что только обострит споры, — предупреждает МВФ. — Дефицит текущего счета Соединенных Штатов вырастет, поскольку сокращение импорта повысит внутренний спрос в то время, когда экономика страны уже работает на пределе возможностей. Между тем профицит в других странах с развитой экономикой вряд ли сильно сократится в краткосрочной перспективе. Все это вызовет серьезные корректировки в курсах валют и ценах на активы".