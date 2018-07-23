В Думе не одобрили поправку, которая приостановила бы принятие закона о НДС

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Комитет Госдумы по бюджету и налогам выступил против предложенного Минвостокразвития изменения, которое, по мнению членов комитета, в итоге приостановило бы принятие закона о повышении НДС до 20%.

Заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока Павел Волков ранее в понедельник при обсуждении поправок к законопроекту, направленному на обеспечение стабильности условий для резидентов территорий опережающего социально-экономического развития (ТОРов) и свободного порта Владивосток в течение 10 лет со дня получения ими соответствующего статуса, предложил уточнить срок вступления его норм.

Он считает, что они должны начать действовать с момента официального опубликования, а не с 1 января 2019 года. "Нас не устраивает, что он вступает в силу после 1 января", — сказал Волков, который является одним из официальных представителей правительства по законопроекту.

В связи с этим председатель бюджетного комитета Андрей Макаров заметил, что если принять такую поправку, то придется приостановить принятие закона о повышении НДС с 18% до 20%. "Если мы сейчас принимаем эту поправку во втором чтении, нам надо завтра "сносить" НДС, потому что тогда нам надо в НДС вносить поправку и писать за исключением того, что здесь. Просто у нас там ни правительство, никто это не вносил", — пояснил он.

А заместитель министра финансов РФ Илья Трунин, который наравне с Волковым также является официальным представителем по законопроекту, заявил, что тогда надо будет еще и возвращать из Совета Федерации закон, касающийся налогового администрирования.

"Я правильно понимаю, Илья Вячеславович, что сейчас не ставятся под сомнение вопросы по другим налогам, но у нас последствия … касаются, по сути, НДС, который завтра рассматривается в третьем чтении?", — спросил замглавы Минфина Макаров. Трунин подтвердил, что это так. После этого глава бюджетного комитета заявил: "Мы не можем одновременно принимать два исключающих друг друга закона. Это просто невозможно физически". Коллеги по комитету поддержали позицию своего председателя.