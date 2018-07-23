Вице-премьер Акимов возглавил совет директоров РЖД

Максим Акимов во время посещения стенда RIA.ru на Российском инвестиционном форуме в Сочи

Максим Акимов во время посещения стенда RIA.ru на Российском инвестиционном форуме в Сочи

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Вице-премьер Максим Акимов, который курирует транспорт, возглавил совет директоров РЖД, следует из сообщения компании.

Действующий совет директоров РЖД был утвержден в конце июня. Прежний состав возглавлял Аркадий Дворкович, занимавший в предыдущем правительстве пост вице-премьера, курирующего транспорт. Дворкович остался и в новом составе, но в совет директоров РЖД также вошел и Акимов. Сам Акимов в начале июля сообщал журналистам, что планирует возглавить совет директоров РЖД.

"Избрать председателем совета директоров ОАО "РЖД" Акимова Максима Алексеевича", — говорится в материалах компании.

Дворкович после ухода с поста вице-премьера, в частности, является сопредседателем фонда "Сколково".

Государству принадлежит 100% акций РЖД. Совет директоров инфраструктурной монополии назначается распоряжением правительства.