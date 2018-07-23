В России не планируют вводить акциз на кальянную смесь

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Акциза на кальянную смесь в РФ вводиться не будет, следует из подготовленного к третьему чтению законопроекта, который предусматривает индексацию ставок акцизов.

Редакция первого чтения предполагала введение акциза на кальянную смесь в размере 457 рублей за килограмм в 2019 году, 476 рублей — в 2020 году, 495 рублей — в 2021 году. Под кальянной понималась многокомпонентная смесь, предназначенная для использования в кальяне посредством парения или курения.

Однако на предыдущей неделе в ходе рассмотрения законопроекта во втором чтении Госдума поддержала поправку, поданную правительством РФ, которая исключала соответствующие нормы из его текста.

"Правительство подало поправку, депутаты поддержали", — пояснил РИА Новости заместитель председателя думского комитета по бюджету и налогам Леонид Симановский. При этом никаких объяснений со стороны правительства не приводилось, сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

В целом рассматриваемый законопроект предусматривает индексацию ставок акцизов на подакцизные товары в 2021 году на уровень инфляции, которая, по прогнозам Минэкономразвития России, составит 4%. Ставки акцизов на 2019 и 2020 годы сохраняются на уровне, установленном действующим законодательством. Помимо этого, документ содержит нормы, касающиеся завершения налогового маневра.