В МТА заявили о снижении цен на бензин в Москве

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Цены бензина и дизельного топлива на автозаправочных станциях в Москве на неделе с 16 по 23 июля снизились, следует из статистики Московской топливной ассоциации (МТА).
Согласно данным ассоциации, по состоянию на 23 июля средневзвешенные цены на АЗС Москвы на дизельное топливо снизились на 1 копейку и составили 44,26 рубля за литр, на бензин марки Аи-92 — на 3 копейки, до 42,22 рубля за литр, на Аи-95 — на 2 копейки и составили 45,68 рубля за литр.
Удешевление топлива отмечалось на заправках Shell, "Астра АЗС" и "Транс-АЗС". Так, дизельное топливо бренда Shell снизилось в цене на 11 копеек, до 44,94 рубля за литр, бензин Аи-92 — на 6 копеек, до 42,50 рубля за литр, а бензин Аи-95 — сразу на 31 копейку, до 45,69 рубля за литр.
18.5%Более десяти тысяч рублей
32.9%От пяти до десяти тысяч
33.1%До пяти тысяч
15.5%Не пользуюсь автомобилем
Топливные цены на остальных заправках не изменились.