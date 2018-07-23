Две трети немцев поддерживают "Северный поток-2", показал опрос

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Две трети граждан Германии (66%) выступают за продолжение строительства газопровода "Северный поток-2", лишь 23% высказались против, при этом большинство опрошенных не доверяют высказываниям президента США Дональда Трампа о проекте газопровода и считают, что им движет желание продвигать американский сжиженный газ в Европе, свидетельствуют данные опроса социологического института Forsa для телеканалов RTL/n-tv.

Сообщается, что сторонники реализации проекта считают, что газопровод позволит сделать "поставки природного газа в Германию более безопасными и надежными". В свою очередь противники строительства трубопровода полагают, что реализация проекта приведет к усилению зависимости от России.

Однако подавляющее большинство участников опроса (84%) не согласны с высказыванием президента США Дональда Трампа о том, что Германия полностью контролируется Россией через поставки газа. Лишь 10% разделяют мнение американского президента по этому вопросу.

Большинство немцев (92%) не доверяют высказываниям Трампа о "Северном потоке-2", так как полагают, что в первую очередь его мотивом является продвижение американского СПГ (сжиженного природного газа) в Европе, в частности в Германии.

Опрос проводился 19 и 20 июля, в нем приняли участие 1004 человек. Статистическая погрешность оставляет три процентных пункта.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с действующим "Северным потоком".

США неоднократно заявляли, что выступают против "Северного потока-2". Президент США Дональд Трамп заявил, что Германия полностью контролируется Россией через поставки газа, и выразил недовольство тем, что Берлин тратит миллиарды на российский газ.