В Госдуме поддержали соглашение с КНР о разработке месторождения золота

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Комитет Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям рекомендовал нижней палате парламента ратифицировать российско-китайское межправсоглашение о сотрудничестве в сфере разработки Ключевского золоторудного месторождения в Забайкальском крае, высказав ряд замечаний.

Соглашение закрепляет условия, позволяющие компании China National Gold Group Hong Kong Limited (Гонконг) или другой компании, находящейся под ее 100-процентным контролем, приобрести не менее 60% и не более 70% голосующих акций ЗАО "Рудник "Западная — Ключи". В соответствии с условиями соглашения, не менее 50% работников, занятых в реализации проекта, должны являться гражданами РФ, а доля оборудования российского производства должна составлять не менее 40%.

Закрепленные соглашением размеры долей российских работников и российского оборудования обеспечивают необходимый баланс интересов РФ и китайского инвестора с учетом производственно-технических и финансовых условий реализации инвестиционного проекта, отмечал ранее кабмин РФ.

Однако глава комитета по природным ресурсам Николай Николаев выразил обеспокоенность в связи с возможным ущемлением интересов России, если, например, инвестиционное соглашение будет подписано после ратификации. "Это может привести к тому, что может ослабнуть контроль за такими стратегически значимыми ресурсами, и привести, может быть даже к ущемлению интересов РФ", — допускает депутат. "Вероятно, этот вопрос, требует дополнительной проработки", — добавил он, заметив, что все это комитет отразил в своем заключении на законопроект.

"Бизнесмен, предприниматель будет явно минимизировать свои издержки, причем, понятно, что после того, как ему уже все дали, мы же не будет отзывать ратификацию этого соглашения в связи с тем, что он не подписал инвестиционное соглашение или соглашение о социальном партнерстве. А где гарантия, что он это сделает? …Мы должны понимать, какие меры будет предпринимать правительство РФ с точки зрения контроля за этой ситуацией в целом", — пояснил позицию комитета Николаев.

План развития проекта разработки Ключевского месторождения подразумевает привлечение прямых инвестиций из Китая в размере 500 миллионов долларов и увеличение золотодобычи в Забайкальском крае на 40%, создание более 700 рабочих мест непосредственно в горнодобыче и порядка 1,5 тысячи — в смежных производствах. Предусматривается применение высокоэффективной технологии кучного выщелачивания, которая позволит извлекать из руд месторождения около 6 тонн золота в год. Планируемый объем добычи руды — свыше 12 миллионов тонн в год. Золото будет производиться на территории РФ.