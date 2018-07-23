"Роснефть" подала иск к участникам нефтегазового проекта "Сахалин-1"

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Арбитражный суд Сахалинской области зарегистрировал иск "Роснефти" о взыскании с компаний-участников международного нефтегазового проекта "Сахалин-1" суммарно 89 миллиардов рублей, следует из определения суда.

"Роснефть" требует взыскать с пяти ответчиков неосновательное обогащение и проценты за пользование чужими денежными средствами, начисленные за период с 10 июля 2015 года по 31 мая 2018 года.

Ответчиками выступают все непосредственные участники проекта: "Эксон Нефтегаз Лимитед" (структура американской ExxonMobil, доля в проекте 30%), "Сахалин Ойл энд Газ Девелопмент" (японский консорциум "Содэко", 30%), ONGC Videsh Limited (20%), а также "Сахалинморнефтегаз-шельф" (11,5%) и "РН-Астра" (8,5%), через которые "Роснефть" суммарно контролирует 20% в проекте.

"Роснефть" требует взыскать с Exxon и Sodeco по 26,7 миллиарда рублей, с ONGC — 17,8 миллиарда рублей, а со своих структур — 10,2 миллиарда рублей и 7,6 миллиарда рублей соответственно, или суммарно 17,8 миллиарда рублей.

Иск поступил в арбитраж 13 июля, он принят к производству, предварительные слушания по делу назначены на 10 сентября. Другие подробности пока не сообщаются.

Проект "Сахалин-1" реализуется на условиях СРП, включает в себя освоение трех морских месторождений — Чайво, Одопту и Аркутун-Даги, расположенных на северо-восточном шельфе острова Сахалин. Оператором проекта является "Эксон Нефтегаз Лимитед".