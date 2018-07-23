Цена биткоина приблизилась к восьми тысячам долларов

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Цена биткоина (bitcoin) в понедельник продолжает расти, нацелившись на отметку 8 тысяч долларов, после того, как на прошлой неделе пробила уровень 7 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов.
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Другие криптовалюты также дорожают: Ethereum увеличивается в цене на 1,04%, до 467,75 доллара, Ripple — на 1,81%, до 0,46 доллара, Bitcoin Cash — на 4,36%, до 821,35 доллара. По данным CoinMarketCap, капитализация рынка криптовалют составляет на данный момент 288,4 миллиарда долларов. На долю биткоина приходится примерно 45,5% всего рынка криптовалют.
Эксперт также отметил, что доля биткоина выросла до 45% всего рынка криптовалют. По его мнению, это связано, в первую очередь, с приходом новых денег. "Институциональные инвесторы — различные инвестиционные фонды начали более активно заходить", — добавил Гусейнов.