В России появится сеть цифровых хранилищ для скоропортящихся продуктов

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. ВЭБ планирует инвестировать в создание порядка 40 продовольственных хабов для хранения и транспортировки скоропортящихся товаров по всей России, в дальнейшем на их базе будет создана онлайн-платформа для дистанционной торговли и мониторинга рынка, сообщил в интервью РИА Новости первый зампред госкорпорации Николай Цехомский.

"У нас есть проект, в реализации которого мы уже какое-то время участвуем — это создание крупных продовольственно-распределительных центров, хабов для хранения и транспортировки быстропортящихся товаров по всей России. Этот проект очень интересен государству, потому что он сглаживает продуктовую инфляцию, будет способствовать развитию экспорта", — сказал он.

Речь идет о создании порядка 40 хабов, и они должны покрыть всю территорию нашей страны — от западной части до Дальнего Востока. Центры будут принимать, хранить и реализовывать мясо, молочные продукты, овощи, фрукты, морскую продукцию.

Цехомский пояснил, что это проект с частным капиталом. Внешэкономбанк прорабатывает возможность выступить соинвестором и кредитором. "На самом деле это не только и не столько складская история, это еще и первичная переработка: мойка, калибровка, заморозка, упаковка, и порядка 50 других услуг в одном хабе", — рассказал он.

"Весь проект достаточно большой, но наше участие может быть более скромным в зависимости от участия частных инвесторов и регионов", — отметил первый зампред ВЭБа.

Интернет-площадка

"Данная сеть будет включать в себя 10 федеральных и до 30 региональных оптово-распределительных центров (ОРЦ), связанных единой IT-платформой, которая позволит создать общее информационное онлайн-пространство для дистанционной торговли продовольствием, заказа сервисов, мониторинга продовольственного рынка", — пояснил он.

"Речь идет как о физической сбытовой площадке, так и о создании онлайн-платформы, с помощью которой люди смогут заказывать продукцию из хаба по понятной цене. Это могут быть как мелкооптовые покупатели, так и торговые сети. В дальнейшем продукцию из ОРЦ смогут напрямую приобретать рестораны и даже граждане. Такая схема распространена на развитых рынках", — сказал Цехомский.

Что касается регионов, где будут располагаться хабы, то здесь не должно быть никакой диктовки. Должна быть как заинтересованность самих регионов, так и наличие логистической и коммерческой потребности в таком хабе в данной локации.

"Важно создавать именно единую федеральную сеть центров с едиными стандартами в плане логистики, обработки грузов, доработки, фасовки и, в том числе, маркетинга", — подчеркнул собеседник агентства.

Поддержка аграриев

По словам Цехомского, проект также будет привлекателен и для самих сельхозпроизводителей, особенно для малого и среднего бизнеса.

"Одна из идей заключается в том, что фермер привозит свою продукцию, сдает ее на этот склад, она запускается в логистическую цепочку, а фермер получает сразу сертификат о сдаче продукции. То есть продукция все еще принадлежит ему, но он может сразу начать использовать сертификат, чтобы получить финансирование или субсидию", — рассказал первый зампред ВЭБа.

В настоящее время фермер не имеет возможности получить деньги, пока продукция не будет реализована. "А в рамках нашего проекта у него сразу будет финансовый инструмент, который он сможет использовать, например, для перекредитования", — пояснил Цехомский.

Идею строительства инфраструктуры для обработки и хранения плодоовощной продукции несколько лет назад высказывал первый зампред ЦБ Сергей Швецов. По его мнению, создание таких объектов позволит снизить волатильность цен на продукты питания и окажет поддержку производству внутри страны.