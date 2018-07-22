На чем разоряются геймеры: пять самых дорогих покупок в играх

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости, Александр Лесных. В прошлом году пользователи цифрового магазина Steam потратили 4,3 миллиарда долларов на видеоигры. Это расходы не только на игры, но и на различные аксессуары. Например, специальная окраска снайперской винтовки в CS:GO стоит полторы тысячи долларов. Впрочем, там есть вещи и подороже. РИА Новости рассказывает о самых крупных покупках в мире компьютерных развлечений.
Золотая сковородка из Team Fortress 2 — 5,5 тысячи долларов
Саму игру можно скачать бесплатно, но вот за то, чтобы наделить персонажа своеобразной внешностью или снаряжением, придется выложить реальные деньги. Особенно дорого стоят совсем уж уникальные вещи, например золотая сковородка для ближнего боя. Ее обладатель превращается в своего рода царя Мидаса: убитый сковородкой враг моментально превращается в золотую статую.
Несколько лет назад один из заядлых фанатов игры выложил за этот аксессуар аж 5,5 тысячи долларов. Сейчас сковородка подешевела, и, по-видимому, нашелся игрок, который долго на нее копил. По данным интернет-магазина Steam, кто-то купил ее себе в подарок на Новый год за 1940 долларов в 4 часа утра 1 января.
Молот "Отголосок ярости" из Diablo 3-14 тысяч долларов
Однако радовался покупке игрок ровно до того момента, как вышло дополнение Reaper of Souls: там появилось более мощное оружие, найти которое гораздо проще, а цена — в разы меньше. Остается лишь гадать, как далеко разносился "отголосок ярости" игрока, когда он понял, что отныне его молот — не более чем виртуальный консервный нож.
Курьер War Dog из Dota 2–38 тысяч долларов
Легенда гласит, что у одного из пользователей прервалось соединение с сервером прямо в процессе покупки питомца War Dog. Он обратился в службу поддержки, и ему в качестве компенсации предложили выбрать любую подсветку питомца. Игрок смекнул: если указать цвет, которого просто нет в стандартной палитре, питомец автоматически станет единственным в своем роде, а значит, практически бесценным. И выбрал розовый.
Впоследствии выяснилось, что даже у бесценного питомца есть цена: другой игрок выкупил розовую подсветку за 38 тысяч долларов.
Ночной клуб Neverdie из Entropia Universe — 635 тысяч долларов
Отсюда и дорогостоящие покупки, которые даже правильнее называть инвестициями. Дело в том, что владельцы внутриигровой недвижимости могут извлекать из нее прибыль. К примеру, один из пользователей приобрел ночной клуб Neverdie за 635 тысяч долларов. Игроки, хорошо знакомые со вселенной, предполагают, что он окупил вложения гораздо быстрее, чем если бы стал собственником такого же клуба в реальном мире.
Планета Calypso из Entropia Universe — шесть миллионов долларов
И это тоже не смеха ради, а чистый бизнес. В 2010-м сумма транзакций между игроками, зарегистрированными на этой планете, приблизилась к 500 миллионам долларов. Владелец планеты получает небольшой процент от каждой сделки между игроками. Все как в жизни.