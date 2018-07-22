РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Экономика

На чем разоряются геймеры: пять самых дорогих покупок в играх

(обновлено: 08:01 22.07.2018)
04182
© РИА Новости / Григорий СысоевБлаготворительный турнир поможет семьям с детьми-инвалидамиБлаготворительный турнир поможет семьям с детьми-инвалидами
© РИА Новости / Григорий Сысоев

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости, Александр Лесных. В прошлом году пользователи цифрового магазина Steam потратили 4,3 миллиарда долларов на видеоигры. Это расходы не только на игры, но и на различные аксессуары. Например, специальная окраска снайперской винтовки в CS:GO стоит полторы тысячи долларов. Впрочем, там есть вещи и подороже. РИА Новости рассказывает о самых крупных покупках в мире компьютерных развлечений.

Золотая сковородка из Team Fortress 2 — 5,5 тысячи долларов

Кадр из игры Call of Duty: Modern Warfare 2
Трамп подтвердил жестокость игр сценой теракта в московском аэропорту
Поговорка про бесплатный сыр в мышеловке напрямую относится и к видеоиграм. Team Fortress 2 — это командная стрелялка. Игроки делятся на команды, выбирают себе различные классы и всеми силами пытаются одолеть врага.

Саму игру можно скачать бесплатно, но вот за то, чтобы наделить персонажа своеобразной внешностью или снаряжением, придется выложить реальные деньги. Особенно дорого стоят совсем уж уникальные вещи, например золотая сковородка для ближнего боя. Ее обладатель превращается в своего рода царя Мидаса: убитый сковородкой враг моментально превращается в золотую статую.

© Valve CorporationЗолотая сковородка из Team Fortress 2
© Valve Corporation
Золотая сковородка из Team Fortress 2

Несколько лет назад один из заядлых фанатов игры выложил за этот аксессуар аж 5,5 тысячи долларов. Сейчас сковородка подешевела, и, по-видимому, нашелся игрок, который долго на нее копил. По данным интернет-магазина Steam, кто-то купил ее себе в подарок на Новый год за 1940 долларов в 4 часа утра 1 января.

Молот "Отголосок ярости" из Diablo 3-14 тысяч долларов

Скриншот из видеоигры EDGE
© Фото : The Department of Homeland Security
Армия США выпустила симулятор расстрела детей в школе
В широко известной сетевой ролевой игре Diablo 3 тоже не обходится без умопомрачительного шопинга. Один из самых известных игроков под ником Hieven потратил 40 миллиардов золотых монет на крайне редкий молот "Отголосок ярости" с уникальными характеристиками и возможностями. В реальном мире заплаченная пользователем сумма соответствует 14 тысячам долларов.

© Blizzard EntertainmentМолот "Отголосок ярости" из Diablo 3
© Blizzard Entertainment
Молот "Отголосок ярости" из Diablo 3

Однако радовался покупке игрок ровно до того момента, как вышло дополнение Reaper of Souls: там появилось более мощное оружие, найти которое гораздо проще, а цена — в разы меньше. Остается лишь гадать, как далеко разносился "отголосок ярости" игрока, когда он понял, что отныне его молот — не более чем виртуальный консервный нож.

Курьер War Dog из Dota 2–38 тысяч долларов

Автомобиль полиции в городе Уичита, штат Канзас, США. Архивное фото
CC BY-SA 2.0 / Brian Carpani / Wichita PD
СМИ: в США ссора игроков в Call of Duty привела к убийству
Курьер в Dota 2 — это такой домашний питомец, которого во время битвы можно отправить в магазин, чтобы не бежать туда самому. Разумеется, в столь популярной игре, как Dota, где каждый игрок пытается максимально отличиться от других, редкие питомцы на вес золота.

Легенда гласит, что у одного из пользователей прервалось соединение с сервером прямо в процессе покупки питомца War Dog. Он обратился в службу поддержки, и ему в качестве компенсации предложили выбрать любую подсветку питомца. Игрок смекнул: если указать цвет, которого просто нет в стандартной палитре, питомец автоматически станет единственным в своем роде, а значит, практически бесценным. И выбрал розовый.

© Valve CorporationКурьер War Dog из Dota 2
© Valve Corporation
Курьер War Dog из Dota 2

Впоследствии выяснилось, что даже у бесценного питомца есть цена: другой игрок выкупил розовую подсветку за 38 тысяч долларов.

Ночной клуб Neverdie из Entropia Universe — 635 тысяч долларов

Подростки следят за игрой команд в Dota 2
© AP Photo / Elaine Thompson
Дети из неполных семей чаще страдают игровой зависимостью
Следует сразу оговориться, что Entropia Universe — это не просто игра, а целая игровая вселенная, причем не для всех. Из-за сложности по популярности ей не сравниться с той же Dota 2. Однако те, кто успешно ее освоили, обладают редкой возможностью зарабатывать неплохие деньги. Виртуальную валюту Entropia Universe легко обменять на реальную.

© MindArkНочной клуб Neverdie из Entropia Universe
© MindArk
Ночной клуб Neverdie из Entropia Universe

Отсюда и дорогостоящие покупки, которые даже правильнее называть инвестициями. Дело в том, что владельцы внутриигровой недвижимости могут извлекать из нее прибыль. К примеру, один из пользователей приобрел ночной клуб Neverdie за 635 тысяч долларов. Игроки, хорошо знакомые со вселенной, предполагают, что он окупил вложения гораздо быстрее, чем если бы стал собственником такого же клуба в реальном мире.

Планета Calypso из Entropia Universe — шесть миллионов долларов

Штаб-квартира ВОЗ в Женеве. Архивное фото
© Фото : Wikipedia/Yann Forget
ВОЗ включила зависимость от видеоигр в перечень болезней
Планета Calypso — еще одна сделка в пределах мира Entropia Universe, которую вряд ли превзойдут в ближайшее время. В начале 2011 года компания SEE Virtual Worlds приобрела первую планету игры за шесть миллионов долларов. Сейчас на эти деньги можно купить сразу два гиперкара Bugatti Chiron.

И это тоже не смеха ради, а чистый бизнес. В 2010-м сумма транзакций между игроками, зарегистрированными на этой планете, приблизилась к 500 миллионам долларов. Владелец планеты получает небольшой процент от каждой сделки между игроками. Все как в жизни.

Комментировать
Экономика
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена