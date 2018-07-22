На чем разоряются геймеры: пять самых дорогих покупок в играх

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости, Александр Лесных. В прошлом году пользователи цифрового магазина Steam потратили 4,3 миллиарда долларов на видеоигры. Это расходы не только на игры, но и на различные аксессуары. Например, специальная окраска снайперской винтовки в CS:GO стоит полторы тысячи долларов. Впрочем, там есть вещи и подороже. РИА Новости рассказывает о самых крупных покупках в мире компьютерных развлечений.

Золотая сковородка из Team Fortress 2 — 5,5 тысячи долларов

Поговорка про бесплатный сыр в мышеловке напрямую относится и к видеоиграм. Team Fortress 2 — это командная стрелялка. Игроки делятся на команды, выбирают себе различные классы и всеми силами пытаются одолеть врага.

Саму игру можно скачать бесплатно, но вот за то, чтобы наделить персонажа своеобразной внешностью или снаряжением, придется выложить реальные деньги. Особенно дорого стоят совсем уж уникальные вещи, например золотая сковородка для ближнего боя. Ее обладатель превращается в своего рода царя Мидаса: убитый сковородкой враг моментально превращается в золотую статую.

© Valve Corporation Золотая сковородка из Team Fortress 2 © Valve Corporation Золотая сковородка из Team Fortress 2

Несколько лет назад один из заядлых фанатов игры выложил за этот аксессуар аж 5,5 тысячи долларов. Сейчас сковородка подешевела, и, по-видимому, нашелся игрок, который долго на нее копил. По данным интернет-магазина Steam, кто-то купил ее себе в подарок на Новый год за 1940 долларов в 4 часа утра 1 января.

Молот "Отголосок ярости" из Diablo 3-14 тысяч долларов

© Blizzard Entertainment Молот "Отголосок ярости" из Diablo 3 © Blizzard Entertainment Молот "Отголосок ярости" из Diablo 3

В широко известной сетевой ролевой игре Diablo 3 тоже не обходится без умопомрачительного шопинга. Один из самых известных игроков под ником Hieven потратил 40 миллиардов золотых монет на крайне редкий молот "Отголосок ярости" с уникальными характеристиками и возможностями. В реальном мире заплаченная пользователем сумма соответствует 14 тысячам долларов.

Однако радовался покупке игрок ровно до того момента, как вышло дополнение Reaper of Souls: там появилось более мощное оружие, найти которое гораздо проще, а цена — в разы меньше. Остается лишь гадать, как далеко разносился "отголосок ярости" игрока, когда он понял, что отныне его молот — не более чем виртуальный консервный нож.

Курьер War Dog из Dota 2–38 тысяч долларов

Курьер в Dota 2 — это такой домашний питомец, которого во время битвы можно отправить в магазин, чтобы не бежать туда самому. Разумеется, в столь популярной игре, как Dota, где каждый игрок пытается максимально отличиться от других, редкие питомцы на вес золота.

Легенда гласит, что у одного из пользователей прервалось соединение с сервером прямо в процессе покупки питомца War Dog. Он обратился в службу поддержки, и ему в качестве компенсации предложили выбрать любую подсветку питомца. Игрок смекнул: если указать цвет, которого просто нет в стандартной палитре, питомец автоматически станет единственным в своем роде, а значит, практически бесценным. И выбрал розовый.

© Valve Corporation Курьер War Dog из Dota 2 © Valve Corporation Курьер War Dog из Dota 2

Впоследствии выяснилось, что даже у бесценного питомца есть цена: другой игрок выкупил розовую подсветку за 38 тысяч долларов.

Ночной клуб Neverdie из Entropia Universe — 635 тысяч долларов

© MindArk Ночной клуб Neverdie из Entropia Universe © MindArk Ночной клуб Neverdie из Entropia Universe

Следует сразу оговориться, что Entropia Universe — это не просто игра, а целая игровая вселенная, причем не для всех. Из-за сложности по популярности ей не сравниться с той же Dota 2. Однако те, кто успешно ее освоили, обладают редкой возможностью зарабатывать неплохие деньги. Виртуальную валюту Entropia Universe легко обменять на реальную.

Отсюда и дорогостоящие покупки, которые даже правильнее называть инвестициями. Дело в том, что владельцы внутриигровой недвижимости могут извлекать из нее прибыль. К примеру, один из пользователей приобрел ночной клуб Neverdie за 635 тысяч долларов. Игроки, хорошо знакомые со вселенной, предполагают, что он окупил вложения гораздо быстрее, чем если бы стал собственником такого же клуба в реальном мире.

Планета Calypso из Entropia Universe — шесть миллионов долларов

Планета Calypso — еще одна сделка в пределах мира Entropia Universe, которую вряд ли превзойдут в ближайшее время. В начале 2011 года компания SEE Virtual Worlds приобрела первую планету игры за шесть миллионов долларов. Сейчас на эти деньги можно купить сразу два гиперкара Bugatti Chiron.

И это тоже не смеха ради, а чистый бизнес. В 2010-м сумма транзакций между игроками, зарегистрированными на этой планете, приблизилась к 500 миллионам долларов. Владелец планеты получает небольшой процент от каждой сделки между игроками. Все как в жизни.