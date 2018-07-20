Группа "Аэрофлот" за I полугодие увеличила перевозки пассажиров на 8,2%

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Группа "Аэрофлот" за первое полугодие 2018 года увеличила перевозки пассажиров по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 8,2%, до 25 миллионов человек, сообщила компания.

"За шесть месяцев 2018 года группа "Аэрофлот" перевезла 24,9 миллиона пассажиров, что на 8,2% превышает результат аналогичного периода прошлого года. За этот же период авиакомпания "Аэрофлот" перевезла 16,2 миллиона пассажиров, что на 6,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года", — говорится в сообщении.

Пассажирооборот группы увеличился за полугодие на 7,7%, пассажирооборот компании – на 5%.

В июне 2018 года группа "Аэрофлот" перевезла 5,2 миллиона пассажиров, что на 11,4% превышает результат за июнь 2017 года. Количество перевезенных пассажиров авиакомпанией "Аэрофлот" составило 3,2 миллиона человек, увеличившись на 9,6%. Пассажирооборот группы в июне увеличился на 9,4%, пассажирооборот авиакомпании – на 7,2%.