"Газпром нефть" заправит автомобили участников ралли "Шелковый путь"

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Сеть АЗС "Газпромнефть" стала официальным топливным партнером международного ралли "Шелковый путь" 2018; для заправки автомобилей команд-участниц компания поставит свыше 150 тысяч литров моторного топлива, сообщает пресс-служба компании.
Как сообщили в пресс-службе, на всем маршруте бензовозы "Газпром нефти" будут заправлять автомобили участников ралли во время сервисных остановок непосредственно на бивуаках. Для оперативной заправки бензовозы оснащены мобильными топливораздаточными колонками, качество топлива контролируют цифровые датчики.
"Мы тестируем наше топливо не только на испытательных стендах, но и в экстремальных условиях кольцевых гонок и ралли. В прошлом году "Дизель Опти" успешно прошел испытание на маршрутах "Шелкового пути", а в этот раз уже все машины ралли будут заправлены нашими брендированными бензинами и дизельным топливом", — приводятся в сообщении слова директора по региональным продажам "Газпром нефти" Александра Крылова.