"Газпром нефть" заправит автомобили участников ралли "Шелковый путь"

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Сеть АЗС "Газпромнефть" стала официальным топливным партнером международного ралли "Шелковый путь" 2018; для заправки автомобилей команд-участниц компания поставит свыше 150 тысяч литров моторного топлива, сообщает пресс-служба компании.

В 2018 году международное ралли "Шелковый путь" пройдет в восьмой раз. Старт состоится 20 июля в Астрахани, финиш — 27 июля на Красной площади в Москве. В гонке примут участие около 70 экипажей в категориях грузовых и легковых внедорожников из 30 стран. Участникам "Шелкового пути" за семь дней предстоит преодолеть семь спецучастков протяженностью около 2500 километров.

Как сообщили в пресс-службе, на всем маршруте бензовозы "Газпром нефти" будут заправлять автомобили участников ралли во время сервисных остановок непосредственно на бивуаках. Для оперативной заправки бензовозы оснащены мобильными топливораздаточными колонками, качество топлива контролируют цифровые датчики.

"Мы тестируем наше топливо не только на испытательных стендах, но и в экстремальных условиях кольцевых гонок и ралли. В прошлом году "Дизель Опти" успешно прошел испытание на маршрутах "Шелкового пути", а в этот раз уже все машины ралли будут заправлены нашими брендированными бензинами и дизельным топливом", — приводятся в сообщении слова директора по региональным продажам "Газпром нефти" Александра Крылова.