Завершены монолитные работы в административном корпусе МФК "Искра-Парк"

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Завершены монолитные работы в административно-офисном здании АО "МКБ "Искра" в составе городского квартала "Искра-Парк", который возводится на Ленинградском проспекте, сообщает пресс-служба компании "Галс-Девелопмент".

"Квартал "Искра-Парк" возводится в популярной концепции mixed-use и совмещает в себе несколько важных функций. Помимо современных офисных, торговых площадей и жилых апартаментов мы возводим административный корпус для научно-технического предприятия, важного для российской оборонной отрасли. Функциональное наполнение МФК "Искра-Парк" превращает проект в новый городской мини-кластер в районе Ленинградского проспекта", — сказал вице-президент "Галс-Девелопмент" Михаил Сивак.

Пресс-служба напоминает, что МФК "Искра-Парк" состоит из трех корпусов: офисного современного здания, административно-офисного здания АО "МКБ "Искра" и здания с апартаментами.