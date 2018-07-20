"Нафтогаз" отказался прекращать арест активов "Газпрома" в Евросоюзе

КИЕВ, 20 июл – РИА Новости. "Нафтогаз Украины" на трехсторонней встрече с Россией и Еврокомиссией отказался прекращать арест активов "Газпрома" в ЕС, сообщил коммерческий директор "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко.

Глава Минэнерго РФ Александр Новак по итогам трехсторонней встречи в Берлине 17 июля сообщил, что Россия предложила Киеву добровольно приостановить арест активов "Газпрома" в Европе, которого тот требует во исполнение решения Стокгольмского арбитража. Конкретных решений по этому вопросу нет, сказал тогда Новак.

Как заявил в пятницу Витренко, "Газпром" должен выплатить по решениям Стокгольмского арбитража 2,5 миллиарда долларов плюс уже 75 миллионов долларов процентов, а также компенсировать расходы на принудительное взыскание. "И пока не получим эти средства, мы будем продолжать принудительное взыскание, арестовывая активы "Газпрома" по всему миру", — написал Витренко в Facebook.

По его словам, решение арбитража никто не отменял и не останавливал. "Апелляционный суд Швеции временно приостановил только принудительное взыскание и только на территории Швеции. Мы рассчитываем, что и это ограничение будет снято в ближайшее время", — написал Витренко.

"Газпром" прекрасно это понимает. Также они понимают все риски для себя от невыполнения решения арбитража. Именно поэтому они и попросили на трехсторонней встрече, чтобы мы прекратили арестовывать их активы. На что им было сказано твердое "нет", — заявил топ-менеджер "Нафтогаза".