Россия стала 16-ой среди стран Европы по уровню доступности бензина

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Жители Люксембурга могли приобрести на свои средние зарплаты в первом полугодии 2018 года больше всего бензина в Европе, Россия по этому показателю оказалась лишь на 16 месте, отмечается в подготовленном рейтинговым агентством "РИА Рейтинг" исследовании.

Цена познается в сравнении

Рейтинг был составлен на основе данных статистики государств Европы по состоянию на начало июля 2018 года (для Норвегии и Украины — по итогам мая 2018 года) по ценам на бензин с октановым числом 95. Цены и их динамика были рассчитаны в национальной валюте стран.

"Лидером рейтинга стал Люксембург. Жители этой страны могут приобрести на свои средние зарплаты 2,7 тысячи литров бензина. Цены на топливо в этой стране относительно невысокие, а зарплаты при этом одни из самых больших в Европе", — говорится в рейтинге.

Второе место заняла Норвегия с 2,2 тысячами литров. В первую пятерку рейтинга вошли Австрия, Великобритания и Швеция: жители этих стран могут приобрести на свои среднемесячные зарплаты более 1,8 тысячи литров бензина.

"Россия расположилась в середине рейтинга — на шестнадцатом месте, между Италией и Грецией. Жители нашей страны могут приобрести на свои среднемесячные зарплаты порядка 853 литров 95-го бензина", — говорится в материале.

Абсолютные цены бензина

Последнее место по доступности бензина для населения занимает Украина. Граждане этой страны имеют возможность приобрести лишь 244 литра топлива, что в 11 раз меньше лидирующего Люксембурга, и в 3,5 раза меньше, чем в России. Аутсайдерами являются также Болгария, Румыния и Латвия, жители которых могут позволить себе приобрести не более 500 литров бензина в месяц.

При этом в абсолютных ценах без привязки к зарплате наиболее низкие цены на бензин из всех стран, участвующих в рейтинге, отмечены в Казахстане, где в пересчете на рубли цена литра 95-го бензина составляет 32 рубля.

"На втором месте по дешевизне топлива находится Белоруссия, здесь литр бензина стоит 43,6 рубля. Россия находится на третьей позиции с ценой в 44,7 рубля за литр", — говорится в рейтинге.

Четвертое место по дешевизне бензина занимает Украина: в пересчете на рубли литр бензина автолюбителям в этой стране обойдется в 70 рублей. Далее в рейтинге идут в основном страны Восточной Европы, имеющие относительно низкие цены на топливо.

Абсолютные цены дизтоплива

"Самый дорогой бензин из стран Европы в пересчете на российскую валюту продается в Норвегии – 125,2 рубля за литр. Далее следуют Нидерланды, Дания, Греция и Италия. В этих странах литр бензина обойдется дороже 120 рублей за литр", — говорится в материале.

Ситуация с ценами дизельного топлива в общем повторяет рейтинг цен на бензин. Так, самое дешевое дизельное топливо продается в Казахстане – 31,6 рубля за литр, Россия находится на третьем месте с ценой 44,5 рубля за литр.

Самое дорогое дизельное топливо продается в Норвегии — 119 рублей за литр, более 110 рублей литр дизельного топлива стоит в Швеции, Италии и Бельгии.

Прогноз на год



Практически во всех странах, участвующих в рейтинге, в первом полугодии произошел рост цен на бензин. Небольшое снижение отмечается лишь в Казахстане, где в первом полугодии из-за роста поставок из России наблюдался переизбыток бензина, в результате чего правительству страны пришлось даже ограничивать импорт топлива. В Мальте цены остались на прежнем уровне. В остальных государствах был рост цен. Наиболее существенно стоимость бензина выросла в Норвегии (+12,1%), Бельгии (+9,0%) и в России.

По данным Росстата, с начала года цены на 95-й бензин и дизельное топливо в России выросли на 8,8% и 9,1% соответственно.

"Учитывая оживленную динамику цен в первом полугодии, эксперты "РИА Рейтинг" полагают, что цена бензина в России по итогам 2018 года вырастет больше инфляции – рост может составить около 8-10%. Однако, учитывая, что динамика средней заработной платы также демонстрирует положительные значения (по итогам января-мая 2018 года рост составил 11,5%), доступность бензина для граждан нашей страны не должна снизиться", — заключается в материале.