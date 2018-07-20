Россия стала 16-ой среди стран Европы по уровню доступности бензина

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Жители Люксембурга могли приобрести на свои средние зарплаты в первом полугодии 2018 года больше всего бензина в Европе, Россия по этому показателю оказалась лишь на 16 месте, отмечается в подготовленном рейтинговым агентством "РИА Рейтинг" исследовании.
Цена познается в сравнении
"Лидером рейтинга стал Люксембург. Жители этой страны могут приобрести на свои средние зарплаты 2,7 тысячи литров бензина. Цены на топливо в этой стране относительно невысокие, а зарплаты при этом одни из самых больших в Европе", — говорится в рейтинге.
Второе место заняла Норвегия с 2,2 тысячами литров. В первую пятерку рейтинга вошли Австрия, Великобритания и Швеция: жители этих стран могут приобрести на свои среднемесячные зарплаты более 1,8 тысячи литров бензина.
"Россия расположилась в середине рейтинга — на шестнадцатом месте, между Италией и Грецией. Жители нашей страны могут приобрести на свои среднемесячные зарплаты порядка 853 литров 95-го бензина", — говорится в материале.
Абсолютные цены бензина
При этом в абсолютных ценах без привязки к зарплате наиболее низкие цены на бензин из всех стран, участвующих в рейтинге, отмечены в Казахстане, где в пересчете на рубли цена литра 95-го бензина составляет 32 рубля.
"На втором месте по дешевизне топлива находится Белоруссия, здесь литр бензина стоит 43,6 рубля. Россия находится на третьей позиции с ценой в 44,7 рубля за литр", — говорится в рейтинге.
Четвертое место по дешевизне бензина занимает Украина: в пересчете на рубли литр бензина автолюбителям в этой стране обойдется в 70 рублей. Далее в рейтинге идут в основном страны Восточной Европы, имеющие относительно низкие цены на топливо.
Абсолютные цены дизтоплива
Ситуация с ценами дизельного топлива в общем повторяет рейтинг цен на бензин. Так, самое дешевое дизельное топливо продается в Казахстане – 31,6 рубля за литр, Россия находится на третьем месте с ценой 44,5 рубля за литр.
Самое дорогое дизельное топливо продается в Норвегии — 119 рублей за литр, более 110 рублей литр дизельного топлива стоит в Швеции, Италии и Бельгии.
Прогноз на год
По данным Росстата, с начала года цены на 95-й бензин и дизельное топливо в России выросли на 8,8% и 9,1% соответственно.
"Учитывая оживленную динамику цен в первом полугодии, эксперты "РИА Рейтинг" полагают, что цена бензина в России по итогам 2018 года вырастет больше инфляции – рост может составить около 8-10%. Однако, учитывая, что динамика средней заработной платы также демонстрирует положительные значения (по итогам января-мая 2018 года рост составил 11,5%), доступность бензина для граждан нашей страны не должна снизиться", — заключается в материале.