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Экономика

Принуждение к миру. Почему "Нафтогаз" прекращает войну с "Газпромом"

(обновлено: 08:09 20.07.2018)
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© РИА Новости / Игорь ЗарембоПерейти в фотобанкЗнак газопроводаЗнак газопровода
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости, Максим Рубченко. Глава госкомпании "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев сообщил в среду о готовности рассмотреть российские предложения о мировом соглашении по спорам с "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже, хотя еще в начале недели такая возможность категорически отвергалась. О причинах, заставивших Киев радикально изменить позицию, — в материале РИА Новости.

Предупреждающая табличка рядом с трубой газопровода
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Дело — труба. Зачем Украина арестовала активы "Газпрома"

Главное условие украинской стороны — гарантия переговоров по новому контракту на транзит российского газа.

Первым шагом к разрешению многолетнего конфликта между двумя компаниями стало заявление Владимира Путина на встрече с Дональдом Трампом в понедельник. Президент России сказал, что новое газовое соглашение с Украиной возможно, "если оба экономических субъекта урегулируют свой спор в Стокгольмском арбитраже". Другими словами, при условии, что Киев откажется от иска к "Газпрому", претензий на 2,6 миллиарда долларов и арестов имущества российского газового концерна в Европе.

Этот жест доброй воли в Киеве не оценили. Коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко в фейсбуке сообщил, что попытки взыскать с "Газпрома" деньги в соответствии с решением Стокгольмского арбитража продолжатся.

"Позиция российской стороны фактически означает, что настоящие переговоры возможны не раньше, чем будет получено решение апелляционного суда по Стокгольмскому арбитражу, то есть через год-полтора", — отметил он.

Однако во вторник выяснилось, что Витренко неправильно интерпретировал слова российского президента.

Встречное предложение

В Берлине 17 июля прошла трехсторонняя встреча по газовым вопросам в формате Россия — ЕС — Украина. В переговорах приняли участие глава Минэнерго России Александр Новак, глава МИД Украины Павел Климкин, замглавы Еврокомиссии Марош Шефчович, глава "Газпрома" Алексей Миллер и глава "Нафтогаза" Андрей Коболев.

Логотип компании Газпром. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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Судью на мыло. Почему Европа вынуждена снять арест с активов "Газпрома"

Украинцы приехали в Берлин с предложением снизить тариф на прокачку газа на 20 процентов, но при условии полной загрузки газотранспортной системы (ГТС) Украины. Идея смелая, но нереальная.

Дело в том, что ГТС Украины рассчитана на прокачку как минимум 140 миллиардов кубометров газа. Именно столько через нее проходило в момент пиковой загрузки в далеком 1998 году, когда практически весь транзит российского газа в Европу шел по трубопроводу Уренгой — Ужгород.

Однако в 1999-м вступил в действие трубопровод Ямал — Европа через Белоруссию и Польшу, и доля украинского транзита снизилась до 75 процентов, а с вводом в эксплуатацию "Северного потока" в 2011-м — до 50 процентов максимальной загрузки.

Полная загрузка украинской ГТС возможна только в случае отказа "Газпрома" от всех других экспортных трубопроводов и возвращения Киеву статуса эксклюзивного транзитера российского газа.

Неудивительно, что ни Россия, ни представители Евросоюза даже не обратили внимания на требования Киева, сосредоточившись на более реалистичных вариантах.

"Минэнерго России предложило Украине добровольно приостановить арест активов "Газпрома" в Европе в рамках исполнения решения Стокгольмского арбитража, — сообщил Александр Новак. — В своем выступлении я обозначил вопрос, касающийся в том числе и приостановки ареста имущества, добровольной, до окончательного решения апелляционной инстанции шведского суда".

Первая реакция на это Киева была предсказуемо негативной. "Попытка России договориться о внесудебном урегулировании дел, по которым Стокгольмский трибунал уже вынес решение, не пройдет. Нужно следовать общепринятым юридическим нормам и международному праву", — написал Павел Климкин в твиттере.

Но уже на следующий день "Нафтогаз" выразил готовность обсуждать мировое соглашение. Причина такого разворота достаточно очевидна.

Последний шанс

На Украине 31 марта 2019 года должны состояться очередные президентские выборы. Судя по всему, Петр Порошенко их проиграет.

Пуск в эксплуатацию второй ветки газопровода Северный поток. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Куденко
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"Газпром" опроверг заявление "Нафтогаза" об аресте активов компании

По результатам социологических опросов первой половины июля, он занимает лишь шестое место — за него готовы проголосовать только 7,85 процента избирателей. У фаворита предвыборной гонки Юлии Тимошенко — 17,1 процента.

Главные претензии населения к действующей власти связаны с экономической ситуацией. ВВП Украины сократился со 183,4 миллиарда долларов в 2013 году до 112,1 миллиарда в 2017-м, экспорт — с 63,3 миллиарда до 43,3 миллиарда.

Госдолг вырос с 584,1 миллиарда гривен (на 1 января 2014 года) до 2068 миллиардов (на 1 мая 2018 года). Тарифы на жилищно-коммунальные услуги повысились на 1135 процентов, а реальные доходы населения снизились в 2,3 раза. По оценкам Всемирного банка, число украинцев, живущих за чертой бедности, с 2014 года увеличилось на 67 процентов.

По данным социологической группы "Рейтинг", более 71 процента граждан Украины считают, что страна движется в неправильном направлении. Но для команды Порошенко менять приоритеты уже слишком поздно, поэтому представители его команды продолжают твердить о недопустимости компромиссов с Россией в расчете на поддержку радикальных националистов.

Банкноты номиналом 1000 рублей
© РИА Новости / Илья Питалев
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Тем не менее все понимают, что Украина рискует с 2020 года вообще остаться без транзита российского газа, и тогда экономика окончательно рухнет. Разумеется, соперники Порошенко не раз напомнят об этом избирателям в предвыборной гонке.

Поэтому на фоне воинственных публичных заявлений киевских чиновников "Нафтогаз" без лишнего шума пытается восстановить отношения с "Газпромом" и спасти украинскую экономику от полного коллапса. Скорее всего, мировое соглашение будет заключено, причем на российских условиях.

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