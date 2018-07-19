Депутат парламента Бельгии призвал отменить санкции в отношении России

БРЮССЕЛЬ, 19 июл — РИА Новости, Александр Шишло. Санкции Евросоюза в отношении России контрпродуктивны и должны быть отменены, считает депутат федерального парламента Бельгии Филип Девинтер.

"Я считаю, что санкции контрпродуктивны. Кроме того, они незаконны в рамках международного законодательства. Вот почему я предложил парламенту Бельгии резолюцию об отмене санкций. Россия является нашим союзником, а не противником", — сказал он в четверг РИА Новости.

Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма. Запад, обвинив Россию во вмешательстве, ввел против нее санкции. Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. При этом РФ неоднократно подчеркивала, что не является стороной внутриукраинского конфликта или субъектом минских соглашений по урегулированию.

Пятого июля Совет ЕС оформил решение о продлении экономических санкций против РФ еще на полгода — до 31 января 2019 года. Меры направлены в отношении финансового, энергетического и оборонного секторов, а также на товары двойного назначения. Впервые они были введены 31 июля 2014 года сроком на один год и усилены в сентябре 2014 года.