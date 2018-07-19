Россия усилит контроль за алкогольной продукцией из Грузии

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Контроль за качеством и безопасностью алкогольной продукции, поступающей в Россию из Грузии, проводится федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, сообщается на сайте ведомства.

"Контроль за качеством и безопасностью алкогольной продукции, поступающей на территорию Российской Федерации, будет усилен", — говорится на сайте.

Отмечается, что в I полугодии 2018 года были выявлены партии алкогольной продукции, не соответствовавшие обязательным требованиям, которые установлены техническими регламентами и законодательством Российской Федерации в области защиты прав потребителей.

Сообщается, что все партии продукции, не соответствовавшие обязательным требованиям, общим объемом более 16 тысяч литров не были допущены на территорию РФ.

"Анализ качества и безопасности поставляемой продукции свидетельствует о нарушениях технологии производства и недостаточном уровне контроля за выпускаемой продукцией как со стороны производителей, так и со стороны уполномоченных грузинских государственных органов", — добавили в ведомстве.