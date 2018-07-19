Пять стран присоединились к санкциям Евросоюза против Крыма‍

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Черногория, Албания, Норвегия, а также Украина и Грузия присоединились к санкциям Евросоюза в отношении Крыма и Севастополю, сообщили в дипломатической службе ЕС.

В июне Евросоюз продлил на год — до 23 июня 2019 года — ограничительные меры в адрес Крыма и Севастополя.

"К этому заявлению присоединяются страны-кандидаты Черногория и Албания, Норвегия, являющаяся членом Европейской экономической зоны, а также Украина и Грузия. Они обеспечат, чтобы их национальная политика соответствовала этому решению совета (Евросоюза. — Прим. ред.)", — говорится в сообщении.

Не все за

В понедельник глава министерства внутренних дел Италии Маттео Сальвини заявил, что его страна станет одной из первых, кто будет призывать к снятию европейских ограничительных мер с России. По словам чиновника, Рим находится на пути отказа от санкций против Москвы и до конца 2018 года планирует провести несколько мероприятий, касающихся этой темы.

"Италия хочет преодолеть санкционный режим, открыть каналы диалога. Европейские банки смогут открывать кредиты малым и средним российским фермам", — сказал он.

Помимо этого, Сальвини анонсировал переговоры с российским президентом о развитии сотрудничества между двумя странами.

"Во второй половине октября предполагается разговор с Путиным, разговор по прямому вмешательству итальянских ферм в деятельность российских ферм, чтобы развивать сотрудничество", — заключил министр.

Антироссийские санкции

Отношения России и Запада ухудшились из-за ситуации на Украине и вокруг Крыма. Западные страны ввели ограничительные меры в адрес Москвы, обвинив ее во вмешательстве. Россия, в свою очередь, применила ответные меры, взяла курс на импортозамещение и неоднократно подчеркивала, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Кроме того, Москва не раз отмечала, что не участвует во внтуриукраинском конфликте и не является субъектом Минских соглашений по урегулированию.

Пятого июля Совет Евросоюза постановил о продлении экономических мер в адрес России еще на полгода — до 31 января 2019 года. Санкции нацелены на финансовый, энергетический и оборонные секторы, а также на товары двойного назначения. Впервые их ввели 31 июля 2014 года сроком на один год, а в сентябре того же года их усилили.