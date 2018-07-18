"Нафтогаз" готов пойти на мировую с "Газпромом"

КИЕВ, 18 июл – РИА Новости. "Нафтогаз Украины" готов рассмотреть предложения России по заключению мирового соглашения по спорам с "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже, но только при условии, что оно не будет мешать переговорам по новому контракту на транзит газа, заявил глава украинской госкомпании Андрей Коболев.

"И мы точно не готовы это делать в трехстороннем формате, теряя время наших партнеров и давая возможность говорить, что мы о чем-то договариваемся, пока они будут готовить плацдарм для "Северного потока — 2", — цитирует Коболева пресс-служба "Нафтогаза".

Накануне российский министр энергетики Александр Новак сообщил, что на трехсторонних переговорах в Берлине с участием Еврокомиссии затрагивался вопрос мирового соглашения "Газпрома" c "Нафтогазом", но никаких решений по этому поводу не принималось. По словам министра, скорее всего этот вопрос будет обсуждаться дополнительно на следующей встрече в октябре.

Газовый спор

"Газпром" и "Нафтогаз" вели в Стокгольмском арбитраже спор о контрактах на поставку и транзит голубого топлива. По иску о контрактах на поставки суд обязал украинскую компанию выплатить российскому концерну более двух миллиардов долларов. Однако второе решение, по иску о контрактах на транзит, арбитраж вынес в пользу "Нафтогаза", присудив ему 4,673 миллиарда долларов.

Так как арбитры произвели зачет встречных требований, получилось, что "Газпром" должен выплатить украинской компании 2,56 миллиарда.

Российский концерн обжаловал это решение и заявил, что расторгает контракты с "Нафтогазом".

В конце мая Украина объявила, что начала процедуру принудительного взыскания средств и что суд поддержал ее ходатайство об аресте акций Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG.

"Газпром" 13 июня добился в апелляционном суде шведского округа Свеа приостановки исполнения решения Стокгольмского арбитража. "Нафтогаз" попытался отменить этот вердикт, но суд посчитал его аргументы неубедительными.

При этом президент России Владимир Путин на встрече со своим американским коллегой Дональдом Трампом заявил, что Россия готова сохранить транспортировку газа через Украину и продлить транзитный контракт, который истекает в 2019 году. Условием для этого он назвал урегулирование спора в Стокгольмском арбитражном суде.