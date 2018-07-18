"Лукойл" заплатит более триллиона рублей налогов

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. "Лукойл" заплатит более 1 триллиона рублей налогов по итогам 2018 года, сообщил глава крупнейшей российской частной нефтяной компании Вагит Алекперов на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.

Алекперов констатировал, что компания подготовилась к вводимому налоговому маневру.

"Наши инвестиции более 10 миллиардов (долларов в год — ред.) дали возможность достаточно комфортно себя чувствовать как в 2017 году, так и в первом полугодии 2018 года", — отметил Алекперов. Он также сообщил, что "Лукойл" в 2017 году выплатил около 1 триллиона рублей в виде налогов в бюджеты разных уровней. "В первом полугодии этого года мы выплачиваем уже 650 миллиардов рублей, то есть компания заплатит более 1 триллиона рублей налогов по итогам 2018 года", — добавил Алекперов.

В среду Госдума приняла во втором чтении два законопроекта о завершении налогового маневра в нефтегазовой отрасли. Третье, окончательное, чтение запланировано на 24 июля. На завершающей стадии налогового маневра экспортная пошлина на нефть будет снижаться с нынешних 30% на 5 процентных пунктов в год в течение шести лет, начиная с 2019 года. Одновременно будет повышаться НДПИ на нефть, но в течение только трех лет, по 2021 год. Чтобы предотвратить рост внутренних цен на нефтепродукты или возникновение дефицита, маневр предусматривает два механизма: обратный акциз на нефть, поставляемую на переработку, и дополнительный демпфирующий акциз на нефтепродукты, учитывающий выгодность экспорта.