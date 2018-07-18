Делегацию Индии на ВЭФ-2018 возглавит один из министров

ВЛАДИВОСТОК, 18 июл – РИА Новости. Делегацию из Индии на Восточном экономическом форуме, который пройдет во Владивосток в сентябре, будет возглавлять один из министров, рассказал в интервью РИА Новости генконсул Индии во Владивостоке Кумар Субхам.

"Генеральное консульство Индии и посольство Индии в Москве получили приглашение на данное мероприятие (ВЭФ – ред.). В этом году также планируется делегация из Индии. Кто будет возглавлять делегацию — еще пока не можем сказать, но, однозначно, это будет кто-то на уровне министра. В том числе в ВЭФ-2018 будет участвовать деловое сообщество", — сообщил генконсул.

Четвертый Восточный экономический форум пройдет на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября.