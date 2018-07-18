Приморские компании хотят заменить рабочих из КНДР индийскими сотрудниками

ВЛАДИВОСТОК, 18 июл – РИА Новости. Компании российского Приморья, которые из-за решения Совета безопасности ООН остаются без сотрудников из Северной Кореи, обращаются для привлечения трудовой силы в генеральное консульство Индии, рассказал в интервью РИА Новости индийский генконсул Кумар Субхам.

Ранее Совбез ООН единогласно ввел новые санкции в отношении КНДР, которые значительно ограничили экспортные и импортные возможности Пхеньяна. Один из пунктов резолюции ограничивает выдачу разрешений на работу гражданам КНДР. В октябре президент России Владимир Путин подписал указ о мерах по выполнению резолюции.

"После санкций Совета безопасности ООН, в частности, в Приморском крае появилась информация о недостатке рабочей силы, связанная с возвращением рабочих в КНДР. Генеральное консульство стало получать заявки от компаний, заинтересованных в привлечении рабочих трудовых специалистов из Индии", — рассказал генконсул.

При этом Кумар Субхам отметил, что о резком увеличении интереса к работникам из Индии в связи с санкциями СБ ООН еще трудно судить.

Ранее сообщалось, что власти Приморья на 2018 год согласовали привлечение 9,3 тысячи работников из КНДР, но федеральный Минтруд отклонил заявку. Врио губернатора Андрей Тарасенко в январе рассказал, что власти Приморья обратились в Москву, чтобы оставить в крае около 10 тысяч рабочих из КНДР, которые уже находятся на территории региона. Позже он сказал РИА Новости, что северокорейские рабочие, которые находятся в Приморье, останутся здесь до конца года.