ООН, 18 июл — РИА Новости. Французская транснациональная компания Veolia Environnement намерена приобрести часть активов одного из крупнейших частных российских операторов централизованного водоснабжения и водоотведения "Росводоканал", сообщил во вторник РИА Новости замминистра строительства и ЖКХ России Андрей Чибис.

"Veolia Environnement выступает стратегическим инвестором в одном из крупнейших частных коммунальных операторов, покупая долю бизнеса, при поддержке российско-французской рабочей группы", — рассказал Чибис на полях конференции ООН по устойчивому городскому развитию Habitat.

Он уточнил, что соглашение о намерениях уже подписано. "Они намерены купить долю в компании "Росводоканал", для того чтобы через него развивать все свои инновации и технологии", — добавил чиновник.

"Это важнейший сигнал – коммунальный сектор стал мостиком международного сотрудничества", — сказал замминистра.

Veolia Environnement — многопрофильная компания, которая специализируется на поставке и очистке воды, коммунальных услугах, энергетике, и транспортных услугах. Активы компании составляют более 63 миллиардов долларов, а ее основные интересы сконцентрированы в Европе, Азии и США.