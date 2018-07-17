В России стартовал эксперимент по электронной маркировке пива

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) с участниками рынка запустил добровольный пилотный проект цифровой маркировки пива, который затронет все типы упаковки – от стеклянной тары до кегов – и завершится к началу сентября, сообщает пресс-служба центра.

В начале июля газета "Коммерсант" сообщила, что Минфин РФ подготовил поправки к закону о госрегулировании производства и оборота алкогольной продукции. Они предусматривают, что производителям пива, сидра и медовухи с 1 января 2019 года придется маркировать свою продукцию федеральными специальными или акцизными марками.

"Центр развития перспективных технологий, определенный оператором Единой национальной системы цифровой маркировки и прослеживаемости товаров, "Честный ЗНАК", Объединение участников пивобезалкогольного рынка (ОУПР) и НСПП договорились о запуске серии экспериментов по маркировке пива без использования бумажных носителей", — говорится в сообщении. Уточняется, что подготовка к тестовой маркировке начнется на площадке Московской пивоваренной компании, владеющей такими брендами, как "Жигули", "Хамовники" и Faxe Premium.

"Эксперимент ЦРПТ затронет все типы упаковки – от стеклянной тары до кег – и завершится к началу сентября. После этого мы сможем оценить, насколько данный тип маркировки подходит для наших скоростей и особенностей производства", — приводятся в сообщении слова председателя правления ОУПР Игоря Хавского.

В компании добавили, что оператор маркировки также заключил с Национальным союзом производителей пива и напитков соглашение о создании рабочей группы. В ней будут прорабатываться детали реализации проекта маркировки пивоваренной продукции и обсуждаться проведение пилотных испытаний. Научно-исследовательская работа, предваряющая эксперимент по маркировке пивоваренной продукции, началась 1 июля.

ЦРПТ был создан для реализации масштабных проектов в цифровой экономике, формирует необходимую экспертную и технологическую инфраструктуру для таких проектов. Это совместный проект USM Holdings ("Петер-сервис", 50%), ГК "Ростех" (концерн "Автоматика", 25%) и "Элвис-Плюс групп" (25%). ЦРПТ на основе государственно-частного партнерства реализует систему цифровой маркировки и прослеживания товаров в России и ЕАЭС.