Суд "Газпрома" и "Нафтогаза" — не предмет оценок экспертов, заявил Новак

Александр Новак во время переговоров России, Украины и Еврокомиссии по транзиту газа в Берлине

Александр Новак во время переговоров России, Украины и Еврокомиссии по транзиту газа в Берлине

БЕРЛИН, 17 июл — РИА Новости. Урегулирование судебных споров "Газпрома" и "Нафтогаза" — не предмет для оценки экспертной группы в рамках трехсторонних газовых переговоров между РФ, ЕК и Украиной, эти вопросы должны обсуждаться непосредственно самими компаниями, заявил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.

"Это (вопрос урегулирования судебных споров "Газпрома" и "Нафтогаза" — ред.) не предмет (для оценки — ред.) экспертной группы, это предмет, в первую очередь, взаимоотношений между "Газпромом" и "Нафтогазом", — сказал Новак.