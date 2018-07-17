Экспорт газа из России в ЕС может вырасти на 10-15%, считает Новак

БЕРЛИН, 17 июл — РИА Новости. Поставки российского газа в Европу в ближайшие пять-десять лет могут увеличиться на 10-15%; этот прирост РФ, Украина и ЕС обсуждают как возможный источник для транзита через газотранспортную систему (ГТС) Украины, сообщил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак.

"На сегодня мы уже понимаем, что в период ближайших пяти-десяти лет объемы поставок европейским потребителям будут еще больше, чем в 2017-2018 годах. Речь может идти о 10-15% дополнительного роста. Как раз эти дополнительные объемы обсуждались как один из возможных источников для того, чтобы обеспечить прокачку и загрузку газотранспортной системы Украины. Договорились, что конкретные цифры не будем сегодня озвучивать, это требует дополнительного экспертного обсуждения, согласования", — сказал Новак после трехсторонней встречи в Берлине.

Во вторник в Берлине прошли переговоры России, Украины и Еврокомиссии, на которых обсуждалось продолжение транзита российского газа через Украину в страны ЕС после 2019 года.