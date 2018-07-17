Skytrax вновь признало "Аэрофлот" лучшей авиакомпанией Восточной Европы

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Агентство Skytrax в седьмой раз присудило "Аэрофлоту" премию World Airline Awards в номинации "Лучшая авиакомпания Восточной Европы" и впервые — в номинации "Лучшее бортовое питание в классе премиум-эконом", сообщает компания.

"Аэрофлот" награжден международной премией Skytrax World Airline Awards в двух престижных номинациях. Он вновь признан лучшей авиакомпанией Восточной Европы, а предлагаемое им бортовое питание в классе обслуживания премиум-эконом (класс "Комфорт") впервые названо лучшим в мире", — говорится в сообщении.

Как отмечается, победители были определены по итогам исследования удовлетворенности пассажиров. В голосовании, длившемся с августа 2017 года по май 2018-го, приняли участие представители более 100 стран.

Премия World Airline Awards существует с 1999 года. Она ежегодно присуждается британским консалтинговым агентством Skytrax — ведущим глобальным оценщиком качества услуг авиакомпаний и аэропортов. На звание лучших в 2018 году претендовали 335 авиакомпаний.

Авиакомпания "Аэрофлот", крупнейшая в России, в 2017 году увеличила перевозки пассажиров на 13,3% — до 32,8 миллиона человек, а ее группа в целом — на 15,4%, до 50,1 миллиона человек. В 2018 году группа планирует нарастить перевозки еще на 11-12%.

В апреле 2016 года компания получила четыре звезды от Skytrax. Позже гендиректор Виталий Савельев говорил о том, что "Аэрофлот" стремится получить пять звезд. При этом в декабре 2017 года замгендиректора авиакомпании по коммерции и финансам Шамиль Курмашов заявлял, что перевозчик приостановил реализацию трехлетней программы "Лучшие в Европе".