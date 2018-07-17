Минтранс предложил продлить контракт Савельева в "Аэрофлоте"

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Минтранс РФ предлагает продлить контракт действующего гендиректора авиакомпании "Аэрофлот" Виталия Савельева, сообщил министр транспорта Евгений Дитрих.

"Я направил предложение по продлению контракта с Виталием Геннадиевичем в министерство экономического развития. Далее будут проходить необходимые процедуры, утверждение совета директоров", — сообщил Дитрих журналистам.

Газета "Коммерсант" 9 июля написала, что контракт Савельева, истекающий осенью, пока не продлен, а в борьбу за пост гендиректора крупнейшего российского авиаперевозчика может включиться экс-глава Минтранса Максим Соколов.

Основным владельцем "Аэрофлота" является государство с долей 51,2%. Госкорпорации "Ростех" принадлежит 3,5% акций авиакомпании, институциональным инвесторам — 34,8%, физическим лицам — 5,6%, менеджменту компании — 0,1%.