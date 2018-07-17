ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 17 июл — РИА Новости. Реконструкция взлетно-посадочной полосы и другие работы в аэропорту Оссора — одном из опорных на восточном побережье Камчатского края, обеспечивающим регулярное авиасообщение с Петропавловском-Камчатским, поселком городского типа Палана, селами Тиличики и Тигиль на севере Камчатского края, должны завершиться к концу этого года. Такую задачу поставил губернатор региона Владимир Илюхин, сообщает пресс-служба правительства края.

Глава региона во вторник проверил, как идет реконструкция, начатая еще в 2015 году и продолженная в 2017 после смены подрядчика. На сегодняшний день в аэропорту частично произведена укладка перрона и взлетно-посадочной полосы.

"Все запланированные работы должны быть завершены до конца 2018 года — это наша принципиальная позиция. 2019 года у нас просто нет, потому что все дополнительные затраты, касающиеся субсидирования организации перевозок в случае, если в этом году работы не будут приняты, станут нагрузкой на бюджет края. Расходовать бюджетные средства, таким образом, учитывая, что правительству края потребовалось немало усилий, чтобы вернуть федеральное финансирование в проект, мы просто не можем", — заявил глава региона.

По словам зампреда правительства края Юрия Зубаря, на этой неделе по поручению губернатора будет подготовлена "дорожная карта" по аэропорту с учетом всех поставок материалов и работ, по которым возможно отставание. "С таким расчетом, что с августа работы на объекте "Аэропорт Оссора" должны встать в график. Если понадобится гарантийная или организационная помощь со стороны правительства Камчатского края, мы, безусловно, ее окажем", — сказал Зубарь.

После завершения реконструкции аэропорт сможет принимать ближнемагистральные Як-40, Ан-28, Ан-38, канадские Бомбардье DHC 8-200, чешские L-410.

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