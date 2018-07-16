Путин сообщил, что обсудил с Трампом экономическое сотрудничество

Саммит Путина и Трампа в Хельсинки (152)

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время российско-американских переговоров в расширенном составе, Хельсинки. 16 июля 2018

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время российско-американских переговоров в расширенном составе, Хельсинки. 16 июля 2018

ХЕЛЬСИНКИ, 16 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что обсудил с президентом США Дональдом Трампом экономическое сотрудничество, бизнес выражает к этому интерес.

"Особое внимание уделили экономике. Интерес к сотрудничеству со стороны деловых кругов обеих стран, безусловно, есть. Американская бизнес-делегация была одной из самых крупных на майском петербургском экономическом форуме, в ней приняли участие более 500 представителей деловых кругов Соединенных Штатов", — сказал Путин по итогам переговоров с Трампом.