Евросоюз ввел ограничения на поставки птицы из России

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Европейский союз ввел временные ограничения на поставки мяса птицы и мясной продукции из РФ, соответствующее указание опубликовано на сайте Россельхознадзора.

"В связи с возникновением на территории ряда областей Российской Федерации очагов высокопатогенного гриппа птиц генеральным директором по здравоохранению и безопасности пищевых продуктов Европейской комиссии введены временные ограничения на поставки в ЕС со всех предприятий, осуществляющих деятельность на территории Российской федерации следующих видов товаров: мяса птицы, полуфабрикатов из мяса птицы", — говорится в документе.

Кроме того, ограничения касаются продукции из мяса птицы, не подверженной обработкам, и непереработанных побочных продуктов животного происхождения, состоящих из, или содержащих материалы, полученные от домашней птицы.

По данным Всемирной организации здравоохранения, птичий грипп является инфекционным вирусным заболеванием птиц, часто протекающим без очевидных симптомов. В некоторых случаях вирус может преодолевать видовой барьер и вызывать болезнь или бессимптомные инфекции у людей и животных.